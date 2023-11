The Crown: ¿qué tan apegada a la realidad es la temporada 6? Primeras críticas

En 2018 se lanzó The Crown, una ambiciosa producción centrada en una de las familias reales más mediáticas. Su apego a la realidad, impresionantes actuaciones y vestuarios se ganó la crítica, pero esto no está ocurriendo en la temporada 6 y última temporada.

Desde el capítulo uno de la primer temporada, la serie atrapó a la audiencia no por mostrar la realidad que todos pudimos presenciar, sino por imaginar las escenas de lo que ocurría dentro del palacio, en los salones y detrás de las puertas de los dormitorios.

Situándonos en el contexto histórico de los hechos, pero mostrándonos una visión cercana a las acciones y reacciones de familia real británica. Dando por resultado un melodrama de lo más adictivo.

La temporada 6 de The Crown comienza con el final de Lady Di y Dodi Al-Fayed. Getty Image

¿De qué trata la temporada 6 de The Crown?

El pasado 16 de noviembre se estrenó la temporada 6 de The Crown. La última entrega se dividirá en dos partes, no simétricas. La primera será de cuatro episodios y se centra en la muerte de la princesa Diana, la muerte de Spencer que acaparó los titulares de prensa en 1997.

La segunda tanda estará disponible a partir del próximo 14 de diciembre y se compone de seis episodios. De acuerdo a Netflix, la última parte mostrará cómo: “Tras la muerte de su madre, el príncipe Guillermo intenta retomar la vida en Eton mientras la monarquía debe lidiar con la opinión pública. Ante la inminente celebración de su Jubileo de Oro, la reina reflexiona sobre lo que supondrá para la institución la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas protagonizado por Guillermo y Kate”.

Los personajes de William y Harry también cobran mayor relevancia en la última temporada de The Crown

¿Por qué dicen que no está apegada a la realidad?

La serie creada creada por Peter Morgan, no está siendo bien recibida por la crítica. A la serie a la que se le reconocía el ingenio para imaginar lo que se conversaba al interior del palacio, ahora se le cuestiona por la libertad para retratar ciertas escenas.

Esto no es tema reciente, precisamente, en la temporada 5, una de las principales críticas cuestionaba la veracidad de que el, en ese entonces, príncipe Carlos, presionara al Primer Ministro John Major e intentara que la reina Isabel optara por la abdicación.

Ahora bien, ¿qué dicen las primeras críticas sobre la temporada 6? Si bien se agradece que las escenas relativas al accidente automovilístico en el que perdió la vida la princesa Diana no incluyan ni al accidente ni a los cuerpos. Existen detalles poco documentados o mal presentados.

Comenzando por el origen de las fotografías históricas de Diana Spencer y Dodi Al-Fayed. Tomadas por el fotógrafo italiano Mario Brenna, éstas imágenes no fueron el resultado de un plan orquestado por el padre de Dodi, Mohamed Al Fayed. Un giro de la serie que pretende hacer ver. al propio millonario, como responsable de todo el escándalo mediático que acabaría con la vida de su propio hijo.

Para el paparazzo, entrevistado por The New York Times, esa versión es “absurda y completamente inventada”. De acuerdo a Brenna, el acostumbraba pasar los veranos en Cerdeñas y encuentro con la pareja fue un “gran golpe de suerte”.

En la temporada 6 de The Crown se retratan las escenas más melancólicas de Lady Di

¿Cuánto costaron las fotos de Diana y Dodi?

Brenna hizo una mina de oro con unas cuantas fotografías, gracias a las imágenes de la princesa Diana y Dodi Al-Fayed, en un momento íntimo logró cobrar 1,7 millones de libras esterlinas, casi 2 millones de euros. En esos momentos, el fotógrafo pasaba por una mala racha económica y el dinero le ayudó a pagar deudas y resolver otros problemas. Sin embargo, nunca definiría su labor como la de un “cazador… asesino”, como se plantea en la serie.

A la distancia, el paparazzi se arrepiente del fenómeno que desataron sus imágenes. Pensar que su trabajo fotográfico “pudieran haber contribuido a alimentar la caza de Diana y Dodi obviamente me entristece”, expresó en la entrevista para The New York Times.

The Crown: fuertes críticas

Entre las primeras críticas negativas, destaca la de Caryn James de BBC Culture: “La Diana de The Crown es vulnerable pero nunca tiene capas. La actuación de Debicki sigue tan envuelta en el mimetismo que debe tener una tortícolis permanente de tanto inclinar la cabeza para mirar hacia arriba por debajo de las pestañas”.

Si bien Andy Harries y Suzanne Mackie, productores ejecutivos, grabaron la escena del accidente con “enorme sensibilidad”, la caracterización de ciertos personajes resulta plana y poco convincente, como un joven príncipe William jorobado o un futuro suegro codicioso.

Para el experto de la BBC, “Hay torpezas por todas partes, hasta en el marcado contraste entre los días bañados por el sol que vive Diana y la madera oscura y las sombras dentro del Palacio de Buckingham”, por sólo mencionar algunas inconsistencias.

¿Ya viste la última temporada de The Crown? ¿Qué tan apegada está a tus recuerdos? ¿Concuerdas con estas críticas?

No podemos dejar de concluir que la realidad, supera a la ficción y los hilos detrás del trágico accidente en el que murió Diana, quizá, nunca salgan completamente a la luz.