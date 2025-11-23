El príncipe Harry revela “por accidente” el hermoso cumplido que la reina Isabel II le dedicaba a Kate Middleton

Kate Middleton logró mantener una relación cercana con la reina Isabel II, quien incluso apoyó algunas de sus iniciativas institucionales y le dio valiosos consejos para incorporarse a la familia real con éxito.

Incluso el príncipe Harry, ha hecho mención de la admiración que sentía su abuela por Kate, y lo mucho que le gustaba su larga melena con ondas, un rasgo característicos del estilo de la princesa de Gales, y que el hermano de William habría recomendado a su esposa Meghan Markle.

El cumplido que la reina Isabel dedicaba a Kate Middleton según el príncipe Harry

En sus memorias, ‘Spare’, que fueron publicadas en 2023, el duque de Sussex recordó el primer encuentro de su esposa, Meghan Markle, con su padre, el entonces príncipe Carlos, y su madrastra, Camila.

Escribió: “Meg estaba preciosa y se lo dije. Llevaba un vestido blanco y negro, con una falda amplia, estampado de flores, y al tocarle la espalda, pude sentir la delicadeza de la tela.

Llevaba el pelo suelto, porque yo le había sugerido que lo llevara así. A papá le gusta cuando las mujeres llevan el pelo suelto. A la abuela también. A menudo comentaba sobre la hermosa melena de Kate”.

A lo largo de sus 14 años como miembro de la realeza, Kate ha experimentado con su melena; sin embargo, siempre ha tratado de hacer cambios sutiles que le favorezcan, pues la imagen lo es todo dentro de la monarquía británica.

Actualmente, el cambio de look más dramático que le hemos visto, ha sido su melena rubia, dejando de lado su tono castaño, y aunque al principio fue criticado, hoy en día se ha convertido en uno de sus looks más favorecedores.

¿Cómo apoyaba la reina Isabel a Kate Middleton?

Además de valiosos consejos sobre los protocolos reales, la reina Isabel estuvo con Kate durante su primer acto oficial en 2012, un año después de su boda con el príncipe William.

Kate, la reina Isabel y su esposo, el príncipe Felipe, visitaron Leicester como parte de la gira del Jubileo de Diamante de la reina por el Reino Unido, mientras que William se encontraba destinado en las Islas Malvinas en ese momento.

En 2019, la entonces duquesa de Cambridge realizó su primer acto público en solitario junto a la monarca, cuando ambas visitaron el King’s College de Londres para inaugurar Bush House, un centro educativo y de aprendizaje situado en el campus de Strand.

