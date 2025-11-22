Suscríbete
Belleza

Tintes cálidos que rejuvenecen a los 50 y 60: el rubio miel y otros favoritos para un look fresco

Si buscas un cambio que ilumine tu rostro y te haga lucir más fresca y radiante después de los 50 y 60, los tintes cálidos son una apuesta segura para esta temporada.

Noviembre 22, 2025 • 
Melisa Velázquez
Tintes cálidos que rejuvenecen a los 50 y 60 años

Getty Images

Su capacidad para suavizar las facciones, aportar luminosidad al rostro y disimular canas, convierte a los tintes en tonos cálidos, en los mejores aliados para crear un efecto rejuvenecedor después de los 50 y 60 años.

Uno de los favoritos es el rubio miel, que con sus matices dorados, crea un hermoso equilibrio entre naturalidad y brillo, ideal para un look fresco, moderno y rejuvenecedor; sin embargo, existen otros tonos cálidos a los que puedes recurrir para transformar tu imagen por completo.

Tintes cálidos que rejuvenecen a los 50 y 60 años

Si bien, el rubio miel, que mezcla matices dorados con reflejos ligeramente avainillados, crea un efecto de “luz propia” que ilumina la piel madura sin endurecer los rasgos, estos tonos cálidos también te van a fascinar.

Caramelo dorado

Se caracteriza por llevar una base castaña clara, a través de técnicas de coloración como el balayage, se combinan matices como el midel, dorado suave y toques ámbar, para crear un color dulce y brillante, que favorece a todos los tonos de piel.

Castaño avellana

Este tono de pelo también lleva una base castaña clara, que combina reflejos en tonos avellana, dorado y un toque de matices cobrizos que le dan un efecto luminoso intenso, pero de manera natural y sofisticada a la melena.

Rubio beige

Es un rubio suave, cremoso y natural, que combina tanto matices fríos como cálidos en perfecto equilibrio, ideal para quienes buscan aclarar el pelo sin que se vea amarillento o demasiado dorado.

Cobrizo o soft copper

También conocido como cobre suave, es uno de los tonos cálidos más favorecedores y en tendencia porque aporta brillo, calidez y un toque de frescura sin llegar a ser un rojo intenso, es perfecto para quienes quieren un cambio sutil pero con mucha personalidad.

Te podría interesar: Rubio vainilla latte: El tono de pelo que rejuvenece la mirada a los 40 y 50

Otra de las grandes ventajas de los tonos cálidos, es que te ayudan a conseguir un look más natural, con menos mantenimiento y una imagen totalmente renovada sin perder esencia.

Melisa Velázquez
