Moda

¿Cómo usar leggings para ir a la oficina este invierno 2025? 5 looks infalibles

Si pensabas que los leggings eran solo para el gym o para estar en casa, este invierno 2025 llega a recordarnos que también pueden ser súper elegantes para la oficina.

Noviembre 21, 2025 • 
Karen Luna
Street Style - Berlin - November, 2025

Getty Images

Te voy a decir la verdad: yo también dudé la primera vez que pensé en llevar leggings a la oficina. O sea… ¿leggings en el trabajo? Pero este invierno 2025 me dejó clarísimo que sí se puede, y que incluso pueden verse elegantes, modernos y súper pulidos si eliges las combinaciones correctas. Y lo mejor: no tienes que renunciar a la comodidad (porque nadie quiere pasar ocho horas con un pantalón que aprieta).

Aquí te comparto cinco looks que yo misma uso y que funcionan sin importar si tu oficina es más relajada o más formal.

1. Leggings negros + blazer largo (mi uniforme secreto)

Este look me ha salvado tantos días que ya debería pagarlo con impuestos. Los leggings negros gruesos y un blazer largo hacen que todo parezca intencional. Aunque te hayas vestido en tres minutos, parece que estabas lista desde anoche. Súmale botines y una t-shirt básica, y listo: cómoda y elegante sin pensarlo demasiado.

2. Leggings efecto piel + suéter suave

Este combo me encanta porque se siente “invernal” sin ser exagerado. Los leggings efecto piel elevan todo, y si los mezclas con un suéter de punto suave, especialmente en tonos beige o gris, te ves impecable sin perder calidez. Ideal para esos días en los que quieres proyectar estilo, pero tu cuerpo solo quiere abrazos.

3. Leggings térmicos + abrigo largo (para días helados de verdad)

Cuando el frío pega fuerte, solo pienso en leggings térmicos. Eso sí: los combino con un abrigo largo y estructuradopara evitar el look demasiado casual. Con una camisa o suéter ligero debajo, el outfit queda limpio y muy profesional. No hay forma de fallar.

4. Leggings tipo sastre + camisa amplia

Este es mi favorito para días con juntas o presentaciones. Los leggings tipo sastre tienen estructura, se ven formales y estilizan muchísimo. Con una camisa amplia (la clásica blanca nunca falla), te ves pulida, fresca y cómoda. Es la mezcla perfecta entre “voy seria” y “no pienso sacrificar mi comodidad”.

5. Leggings oscuros + cardigan largo

Para días tranquilos, este look es un abrazo hecho outfit. Los leggings oscuros con un cardigan largo se sienten súper cómodos pero no pierden ese toque profesional. Si los combinas con botas altas, el resultado es más chic de lo que imaginas.

La verdad es que usar leggings para ir oficina puede ser lo mejor que le pase a tu rutina. Son versátiles, cómodos y, con los estilismos correctos, se ven más elegantes que muchos pantalones formales.

outfits de oficina invierno
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
