Suscríbete
Belleza

Maquillaje navideño: cómo usar tonos cromados sin perder elegancia y refinamiento

Los acabados metálicos regresan esta temporada, pero en una versión sutil, moderna y adecuada para una belleza madura.

Noviembre 21, 2025 • 
Lily Carmona
Maquillaje navideño cómo usar tonos cromados sin perder elegancia y refinamiento .png

Incluir la tendencia del efecto cromo es posible en pieles maduras. No dejes de probarla esta Navidad.

Getty Images

La época navideña invita a experimentar con texturas luminosas y detalles festivos, pero no todo lo que brilla debe ser muy llamativo. Los tonos cromados, aquellos que se mueven entre reflejos metálicos, los acabados nacarados o los destellos suaves, pueden convertirse en aliados perfectos para mujeres con piel madura, siempre y cuando se apliquen con intención y equilibrio.
La clave está en lograr un look sofisticado, favorecedor y sin excesos que robe el protagonismo a la piel.

Párpados cromados: el brillo elegante que levanta la mirada

Los tonos metálicos en los ojos pueden rejuvenecer la expresión siempre que se utilicen en fórmulas ligeras y estratégicamente aplicadas. En lugar de sombras pesadas o glitter grueso, elige sombras cromadas en crema, las cuales aportan un velo satinado sin marcar líneas.
Los colores más elegantes para pieles más duras durante Navidad son el champán, el oro suave, el cobre claro y el plateado.

Gracias a la fórmula pigmentada de algunas marcas, la recomendación es aplicar este tipo de sombras únicamente en el centro del párpado móvil para crear un efecto instantáneo en la mirada.
Puedes combinarlo con un delineador marrón difuminado o un smokey sutil, alternativas que, combinadas con una máscara de pestañas, te ayudarán a abrir la mirada sin endurecer tus rasgos.

Labios metálicos sutiles

Los labios cromados no tienen que ser exagerados ni completamente futuristas. Una manera refinada de integrar esta tendencia es optar por labiales hidratantes con acabados satinados o que reflejen la luz sin verse escarchados.

Los tonos borgoña suave, vino, rosados, profundos e incluso dorados pueden funcionar perfecto para mujeres de 40+, ya que, a pesar de su efecto metálico, son productos sutiles que logran un maquillaje refinado y discreto.
La recomendación para lograr un efecto voluminoso sin cargar el maquillaje es aplicar un toque de gloss en el centro de los lados.

Mejillas y pómulos luminosos

La iluminación cromada en el rostro puede ser altamente favorecedora si se elige bien la fórmula. Evita los iluminadores metálicos muy marcados o con glitter muy grueso; en su lugar, apuesta por highlighters líquidos o en bálsamo con acabado perla suave, oro rosado o, si quieres arriesgarte un poco más, iridiscente.

El punto clave es la aplicación: coloca el producto únicamente en zonas elevadas de tu rostro como el pómulo alto, puente y punta de la nariz, e incluso en el arco de Cupido, siendo cuidadosa de no arrastrarlo hacia las zonas donde tengas líneas de expresión, esto con el objetivo de evitar el endurecimiento de las facciones o la apariencia de cartón sobre la piel.
Un tono champagne rosado o dorado suave aportará calidez y definición, combinando perfectamente con cualquier maquillaje y el mood navideño.

Los tonos cromados pueden ser una herramienta poderosa para elevar cualquier maquillaje navideño. Aprovecha la moda de estos reflejos para iluminar tu mirada, suavizar tus labios y realzar tus pómulos sin perder elegancia, pues es posible lucir esta tendencia incluso sobre piel madura, con un resultado elegante y sofisticado con el que seguramente lograremos embellecer aún más nuestro rostro.

También puedes leer:
ariadne diaz.jpg
Belleza
Aplica las técnicas de maquillaje no makeup utilizadas por Ariadne Díaz
Septiembre 01, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Kate Middleton en la alfombra roja con detalles destellantes.jpg
Realeza
Así es como puedes replicar el maquillaje sencillo de Kate Middleton para días casuales
Agosto 17, 2023
 · 
Shareni Pastrana

maquillaje Navidad
Lily Carmona
Relacionado
Charlène de Mónaco recibe el otoño con el vestido blanco para una silueta sofisticada a los 47.png
Realeza
¿Por qué Charlene de Mónaco lució su tiara de boda, luego de 14 años de no usarla?
Noviembre 21, 2025
 · 
Lily Carmona
Street Style - Berlin - November, 2025
Moda
¿Cómo usar leggings para ir a la oficina este invierno 2025? 5 looks infalibles
Noviembre 21, 2025
 · 
Karen Luna
Jennifer Aniston luce el vestido de “efecto vientre plano”
Belleza
Jennifer Aniston se suma a la tendencia de las mechas silver, la técnica que realza las canas de forma natural
Noviembre 21, 2025
 · 
Lily Carmona
Emma Stone corte pixie
Belleza
Rejuvenece tu mirada a los 50: 3 secretos que usan las mujeres francesas al hacer su delineado
Noviembre 21, 2025
 · 
Karen Luna