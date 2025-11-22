Jennifer Aniston se suma a la tendencia de las mechas silver, la técnica que realza las canas de forma natural

Jennifer Aniston siempre ha sido un referente absoluto cuando hablamos de tendencias de pelo. Desde el famoso “The Rachel” en los 90 hasta su clásico rubio beige, que hoy sigue siendo uno de los tonos más pedidos en los salones, la actriz domina el arte de lucir una melena luminosa, saludable y atemporal.

En los últimos meses, expertos en belleza han notado un cambio muy sutil pero significativo en su look: la presencia de hebras plateadas perfectamente camufladas entre sus mechas. No se trata de un descuido, sino de una de las técnicas más elegantes y modernas en coloración: las mechas silver, un método que abraza las canas en lugar de cubrirlas por completo, integrándolas de manera natural dentro de una base capilar.

Aunque Jennifer continúa utilizando su tradicional mezcla de rubios cálidos y beige, ahora permite que parte de sus canas convivan con ellas. ¿El resultado? Un efecto multidimensional que ilumina, suaviza las facciones y sobre todo rejuvenece sin esfuerzo, la opción ideal para aquellas que buscamos transitar hacia las canas sin perder frescura.

¿Qué son las mechas silver?, la tendencia que Jennifer adoptó

Las mechas silver son una técnica que mezcla babylights muy finas con tonos plata, gris suave o rubios fríos que se integran con las canas naturales. No buscan cubrirlas, sino realzar su brillo para que formen parte del look sin que se noten como “raíces”.

En el caso de Jennifer Aniston, estas mechas funcionan como un puente entre su clásico rubio vainilla y las hebras grises que comienzan a asomarse, logrando un acabado natural pero altamente elegante.

Baby Lights beige + canas: la clave del efecto rejuvenecedor

El truco principal que vemos en Jennifer es el uso de babylights ultrafinas. Estas generan un efecto difuminado que no marca líneas duras ni contrastes, permitiendo que las canas se mezclen con el resto del pelo de manera armoniosa.

El rubio beige que la actriz utiliza habitualmente ayuda a que las canas se integren aún mejor, ya que los tonos neutros, ni muy cálidos ni muy fríos, suavizan la transición y aportan luminosidad alrededor del rostro.

Este tipo de coloración favorece especialmente a mujeres de más de 40 o 50 años que buscan un look fresco y moderno sin caer en procesos demasiado agresivos como decoloraciones completas o tintes monocromáticos.

El efecto natural que domina Hollywood

Cada vez más son las celebridades que optan por esta tendencia que pone de moda el concepto de las canas con intención, no como signo de descuido, sino como símbolo de estilo.

Con su nuevo look, Jennifer se parece a Jessica Parker, Salma Hayek o Andie MacDowell, quienes han demostrado que el plateado, cuando está bien trabajado, puede verse incluso más elegante que un rubio uniforme.

Lo mejor de estas mechas es que requieren un bajo mantenimiento, y pueden adaptarse a cualquier look y estilo.

La nueva apuesta capilar de Jennifer Aniston confirma que las mechas silver son la mejor forma de abrazar las canas sin renunciar al glamour, con un look natural, luminoso y elegante que combina babylights con la sutileza de los tonos plateados, perfecto para aquellas que buscamos un cambio moderno y no tan radical. Ahora que ya las conoces, ¿piensas probarlas en tu melena?