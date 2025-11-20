Falda de cuero y blusa de seda, la reina Letizia lleva el conjunto más sofisticado para la oficina en invierno

La reina Letizia ha presidido esta mañana en Madrid el acto de celebración del 40º aniversario de la creación de la “Fundación CEOE”, que pone en valor el papel de las empresas españolas como actores relevantes en el avance, la modernización y el bienestar de la sociedad española.

Sin embargo, nuevamente ha llamado la atención por su estilismo elegante y sofisticado, un atuendo ejecutivo que es ideal para quienes buscan elegancia a la hora de ir a la oficina este invierno.

La reina Letizia impacta con look de falda de cuero y blusa de seda

La pieza principal es una falda de cuero de largo mido de la firma Hugo Boss que ha combinado con un cinturón y que ha recuperado de su clóset después de haberla estrenado en el 2022.

Como complemento, eligió una blusa semitransparente de lazada, también de Hugo Boss, que le ha dado un toque ejecutivo y al mismo tiempo femenino a su conjunto.

Para complementar el look, ha estrenado unos zapatos de la firma Tod’s de piel en color negro con el empeine de estilo mocasín con aplicación metálica y el tacón geométrico de 5 centímetros, cómodo y elegante.

También llevó su bolso ‘Victoria Insignia’ de Carolina Herrera, uno de los que más utiliza, y un abrigo en color negro también de Carolina Herrera que se ha quitado a su llegada al Teatro Real donde se celebraba el acto.

La agenda de la reina Letizia

El evento ocurre horas antes de la celebración institucional por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía, donde se reconocerá a la reina Sofía con el Toisón de Oro, y al día siguiente tendrán un desayuno familiar en El Pardo, donde también se reuniran con el rey emérito Juan Carlos I.

Previo a esta semana, Letizia y el rey Felipe VI estuvieron en una vista de Estado en China, donde también deslumbró con cada uno de sus looks, y en particular, un vestido joya que causó sensación.

