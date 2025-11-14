Suscríbete
¿Por qué la reina Letizia nunca se quita su anillo Coreterno? Esta es la historia de la joya que tiene un significado especial

Entre las joyas de la reina Letizia destaca una pieza cargada de simbolismo: el anillo Coreterno, un accesorio del que nunca se desprende y que guarda una historia especial.

November 14, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Fiel a su estilo sobrio y elegante, la reina Letizia no suele usar grandes joyas a pesar de tenerlas en su joyero, en su lugar opta por pendientes o pulseras discretas que complemente sus looks formales.

Sin embargo, hay una joya en especial que ha capturado la atención de los expertos en moda porque nunca se separa de él, y sin importar la ocasión o las jotas que luzca, siempre lo lleva puesto. Se trata del anillo Coreterno, que cuenta con un significado muy especial.

¿Cuál es la historia del anillo Coreterno de la reina Letizia?

El anillo Coreterno se ha convertido en la pieza favorita de la reina Letizia por su hermoso significado filosófico y poético, pues habla del amor eterno y está diseñado con una estética tradicional italiana.

Fue diseñado por Michelangelo Brancato en oro amarillo de 18 quilates y elaborado con técnicas ancestrales, pues de acuerdo con el diseñadfor italiano, está inspirado en las alianzas artesanales de la Edad Media.

Se dice que eran un símbolo de amor, fe y pasión, y lleva el nombre de: “el amor lo mueve todo”.

Getty Images

También es especial porque lleva grabada una frase del poeta italiano Dante Alighieri, concretamente de su obra más famosa, “La Divina Comedia” que dice: “Amor che move il sole e l’altre stelle”, que en español significa “El amor que mueve el sol y las otras estrellas”.

Y en la parte interior está grabado: “As long as i´m existing, you will be loveb”, que se traduce como “Mientras exista, serás amado”, inspirada en una antigua balada inglesa, originaria de la Edad Media.

El anillo llegó a las manos de la reina Letizia a principios del 2023, y aunque no se sabe exactamente cómo lo obtuvo, se dice que pudo haber sido un regalo de Navidad de su esposo, el rey Felipe VI, o de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Paolo Blocco/WireImage

Al ser un regalo tan especial y con un significado igual de hermoso, estas serían las razones por las que Doña Letizia decida llevar siempre la joya.

reina Letizia
Melisa Velázquez
