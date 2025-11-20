Amalia de Holanda reinventa un vestido de su madre Máxima y luce espectacular en evento oficial junto a su padre

Amalia de Holanda continúa con su preparación como futura reina de la monarquía de los Países Bajos, y este 20 de noviembre asistió junto a su padre, el rey Guillermo, a una sesión especial del Senado y la Cámara de Representantes, con motivo del 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial.

Durante el evento, Amilia impactó con un vestido rojo que ha tomado prestado del armario de su madre, la reina Máxima de Holanda, y que tiene un significado muy especial para madre e hija.

Amalia de Holanda revive uno de los icónicos vestidos de Máxima de Holanda

El color burdeos es uno de los favoritos de Máxima de Holanda, en diversas ocasiones la hemos visto luciendo este cálido tono en sus estilismo más elegantes, y recientemente su hija Amalia ha recreado uno de sus looks más icónicos.

Se trata del mismo diseño que su madre lució en 2021 cuando presentó oficialmente a su hija ante el Consejo de Estado al cumplir la mayoría de edad; un momento que marcó el inicio de su vida pública como heredera.

El vestido, en un rosa intenso con estructura de abrigo cruzado, cuello camisero y bolsillos discretos, se adapta con naturalidad a la figura de Amalia gracias a su caída fluida, pero a diferencia de su madre, que lo llevó ceñido con un cinturón ancho en tono burdeos, la princesa ha optado por una versión más ligera y juvenil, añadiendo únicamente un cinturón fino metalizado.

En cuanto a los accesorios, la princesa heredera ha llevado zapatos de tacón alto en color vino y un clutch texturizado, además de pendientes dorados.

El reloj Cartier de Amalia de Holanda

Otro de los elementos que más ha capturado la atención del estilismo de la princesa Amalia, es su nuevo reloj Cartier, que desde que lo estrenó el pasado mes de septiembre, lo ha lucido en diferentes ocasiones, dejando claro que es una de sus piezas de joyería favoritas.

El reloj se trata de una pieza con caja y brazalete de oro, corona octogonal con cabujón de zafiro engastado, esfera plateada, agujas azuladas en forma de espada y cristal de zafiro, valorado en 23.600 euros.

