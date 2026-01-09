Uñas de gel: 5 diseños en uñas almendra que querrás llevar para verte elegante

Las uñas de gel se han convertido en una gran alternativa para aquellas que no son tan fanáticas del acrílico u otros materiales o técnicas para realizar uñas, pero que siempre quieren mantener un manicure arreglado.

Además de ayudarnos a lucir unas manos elegantes y femeninas, este material es ideal para acompañar las uñas almendra y así favorecer su silueta estilizada y alargada que hace que nuestros dedos se vean sumamente refinados.

Ya han pasado unas semanas desde Navidad y seguramente estás a punto de acudir por un retoque con tu manicurista; nada mejor que apostar por ideas que te harán ver elegante sin importar qué estilo o atuendo elijas para tu día a día. Inspírate con estos diseños de uñas almendra con los que tus manos siempre lucirán arregladas y sin excesos.

Uñas francesas

El manicure francés no solo es un diseño clásico; es la apuesta perfecta para estilizar nuestra mano y dedos. Existen diferentes versiones de este; una de las más refinadas es la que acompaña a las uñas largas en forma de almendra y un trazo en U pronunciada, pues este hace que nuestros dedos luzcan aún más largos; por ende, la mano se ve más femenina, delicada y estilizada.

Uñas cafés ojo de gato

No hay gel más precioso que el cat eye y el 2025 nos lo dejó claro, pues acompañó a la mayoría de tendencias y diseños de uñas durante todo el año. Este efecto seguirá dominando el 2026 y uno de los colores más preciosos en el que lo puedes llevar es en el color café, pues no solo dotará tus manos de mucha elegancia y feminidad, sino que también ayudará a mejorar su apariencia, pues es un color que logra unificar el tono y difuminar marquitas o imperfecciones que pueda haber sobre nuestras manos.

Uñas blancas glaseadas

El blanco es el color del año 2026 y no hay mejor pretexto que este para elegirlo como nuestro próximo diseño de uñas. Ojo aquí porque no es el color blanco corrector que se puso de moda en 2016; este es un tono más delicado y elegante con algunos toques de hueso para elevarlo a la categoría de refinamiento.

Una excelente alternativa para apostar por él es combinándolo con el famoso efecto glazed, el cual consiste en agregar una capa de efecto espejo traslúcido o polvo de hada sobre el color uniforme para dotarlo de un brillo excepcional.

Uñas con relieves

Los relieves son otra gran tendencia que estará dominando el año y una gran alternativa para apostar por unas uñas elegantes. Aunque estos están relacionados con los diseños maximalistas, existen versiones menos llamativas para lucirlos en donde los trazos suelen ser finos y no con tanto grosor para dar a la uña un aspecto delicado y elegante.

Apuesta por ellos sobre bases color nude para que no sientas que es demasiado para tus manos si es que no estás acostumbrada a elementos tan vistosos como los relieves. Recuerda pedirle a tu manicurista realizarlos en color dorado para garantizar la elegancia y pulcritud en tus manos.

Uñas milky

Si existen unas uñas que griten elegancia a kilómetros de distancia, esas son las uñas milky. Aunque surgieron como una tendencia de uñas hace algunos años, la realidad es que es una técnica que quedó para convertirse en un clásico al que todos recurrimos cuando buscamos lucir un manicure discreto, refinado y muy femenino. Las uñas almendras son la base perfecta para este color lechoso, pues hacen que nuestra mano se vea etérea, uniforme y sofisticada.

Ya conoces las opciones en diseños de uñas almendra para hacer que tus manos luzcan elegantes en todo momento. Recuerda que dentro de todas las técnicas de aplicación, las uñas de gel ocupan un lugar importante en nuestro corazón gracias a su capacidad de hacer que los diseños luzcan delicados y naturales. Ahora sí estás lista para decirle adiós a los diseños navideños y apostar por un manicure que se alinee con tu estilo y elegancia.