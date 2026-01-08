¿Qué corte de pelo te hace lucir más joven? 5 estilos que debes llevar para empezar el 2026 con un look favorecedor

Apostar por un nuevo corte de pelo puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a rejuvenecer nuestra imagen. Y es que muchas veces elegir un estilo no solo se trata de seguir los cortes de pelo que están en tendencia, sino apostar por opciones que aporten movimiento, luminosidad y uniformidad a nuestras facciones.
El 2026 ya comenzó y las tendencias capilares del año apuestan por lucir y celebrar la naturalidad, el volumen y el movimiento. Si dentro de tu lista de propósitos de este año se incluía un cambio de look rejuvenecedor, considera alguno de estos estilos para estilizar tu rostro y modernizar tu imagen.
Butterfly Cut
Este sigue siendo uno de los cortes favoritos para aquellos que buscan mantener la longitud de su melena mientras la lucen con volumen y movimiento. Las capas características de este estilo son grandes aliadas para crear un efecto lifting inmediato sobre el rostro.
Es un corte muy versátil, pues puede adaptarse a pelo fino, melenas largas y también medias.
Corte bixie
El bixie es uno de los cortes de pelo más rejuvenecedores del momento, pues combina la frescura del clásico pixie con la estructura del corte bob, logrando un look moderno, desenfadado, pero al mismo tiempo muy favorecedor.
Gracias a su estructura, este corte es capaz de aportar ligereza sobre nuestras facciones, ayudándonos a destacar los pómulos y suavizando nuestra mandíbula; es por esta razón que se convierte en la opción perfecta para aquellas que quieren un cambio atrevido y arriesgado, pero que al mismo tiempo ayude a agregar la ilusión visual de afinamiento en el rostro.
Corte bob degrafilado
Sí habrá un estilo que se hará dominando todo el año; ese será el corte bob, pues sin importar la agresión que elijas de él, la gran mayoría estarán en tendencia durante todo el 2026. Apostar por su estilo degrafilado será un acierto si lo que buscas es aportar ligereza a tu rostro y rejuvenecerlo mientras agregas movimiento a tu melena, dejando atrás el típico corte rígido a la mandíbula.
Hailey Bieber apostó por él a finales de año, posicionándolo como uno de los cortes tendencia que todas querrán lucir.
Melena XL
Quien piensa que el pelo largo es sinónimo de envejecimiento, está muy equivocado, pues apostar por lucir una melena XL es un total acierto este 2026. Demi Moore es una de las celebridades que mejor lo demuestran. Y es que este corte, cuando se acompaña con capas suaves o framing, se convierte en una opción rejuvenecedora muy acertada, logrando un estilo que ayude a suavizar las líneas de expresión y aportar frescura sobre nuestra imagen.
Si lo tuyo no son los cortes de pelo cortos, esta es tu señal para lucir tu melena superlarga.
Corte shag
Gracias a sus capas irregulares, este corte es un aliado para crear volumen natural; por esta razón se ha convertido en una de las alternativas favoritas para aquellas que aman la apariencia relajada y el estilo desenfadado.
Aunque este es un corte que favorece principalmente a melenas onduladas o con presencia de textura, la realidad es que también puede adaptarse al pelo liso, logrando un look moderno que definitivamente ayuda a restar años de inmediato.
Apostar por el corte de pelo adecuado nos puede llevar a encontrar el aliado ideal para rejuvenecer nuestra imagen mientras apostamos por un cambio. Este 2026 es de nuevos comienzos, así que atrévete a probar alguno de estos estilos enfocados en aportar movimiento y resaltar la belleza natural de tu melena.