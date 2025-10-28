La princesa Amalia de Holanda impacta con vestido de gala con plumas que perteneció a su abuela, la reina Beatriz

La princesa Amalia de Holanda, acompañó a sus padres, la reina Máxima y el rey Guillermo de Holanda, a la celebración del 750 aniversario de Ámsterdam, una ocasión que ha dejado claro que está lista para tomar mayores responsabilidades reales como futura reina.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, es su elección de estilismo, pues ha sorprendido con un vestido que ha pertenecido a tres generaciones, pues lo llevó por primera vez su abuela, la reina Beatriz, más tarde su madre, la reina Máxima de Holanda, y finalmente ella.

El vestido “pavo real” de Amalia de Holanda que perteneció a su abuela, la reina Beatriz

Para el importante evento real, la princesa Amalia de 21 años decidió recurrir al clóset de su abuela, la reina Beatriz, y se trata de uno de sus vestidos más icónicos, un modelo en color verde que ya lleva en la familia real más de 40 años.

Se trata del vestido de corte midi con manga larga y un hermoso bordado con lentejuelas y plumas de avestruz, confeccionado a principios de la década de 1980 por la diseñadora Theresia Vreugdenhil.

Amalia lo combinó con unos zapatos de tacón en color negro, bolso tipo clutch y un abrigo largo del mismo color, que ha lucido con su melena recogida en un moño, para un look más sofisticado.

Patrick van Katwijk/Getty Images

¿Cuándo usaron la reina Beatriz y Máxima de Holanda el vestido “pavo real”?

La reina Beatriz lo usó por primera vez en 1981 durante una visita de estado a Bélgica, y más tarde pasó a manos de la reina Máxima de Holanda como el “vestido verde las reinas”.

Por otra parte, Máxima lo llevó durante un concierto en Ámsterdam en el Freedom Concert, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 2014. En aquel entonces, la reina lo complementó con accesorios metalizados para crear un look llamativo y fiel a su personalidad extrovertida.

