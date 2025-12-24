¿Baby bump a la vista? Así son las nuevas fotos de Zendaya que mostrarían su supuesto embarazo

Zendaya volvió a robarse los titulares internacionales luego de que en la famosa red social ‘X’, anteriormente reconocida por el logo de una ave azul, comenzaron a circular una serie de fotografías de la cantante con un atuendo relajado y, según los usuarios de la red, un aspecto diferente.

Los rumores de un posible embarazo no se hicieron esperar, pues la actriz, quien llevaba un abrigo largo, hacía “evidente” a través de sus prendas la famosa “baby bump”. Aunque ni la actriz ni su pareja, Tom Holland, han confirmado absolutamente nada, esto es lo que se sabe hasta el momento.

Las fotos de Zendaya que “probarían” que está embarazada

En los últimos días, varias fotografías de la actriz, Tom Holland y los padres del actor comenzaron a circular en redes. En una de las más comentadas, muestra a la pareja dando un paseo en compañía de sus perritos; mientras se detiene a conversar con otros acompañantes, se aprecia que la actriz, quien lleva un atuendo relajado con jean, bufanda, café y abrigo, se puede apreciar que la joven de 29 años apostó por una versión oversize de esta última prenda. Aunque en una de las tomas no se puede observar ningún tipo de “prueba”, en una segunda foto, la actriz se detiene a tomar la mano de Tom, logrando que desde ese ángulo se aprecie la silueta de ella un poco inclinada, como lo haría una mujer embarazada. Fue por esto que el rumor comenzó a tomar fuerza.

La segunda “prueba” del posible embarazo

Además de las fotos del paseo, una segunda imagen que se viralizó fue la responsable de que muchos incluso resaltaran la evidencia del “embarazo”. En esta foto, Tom Holland posa en una foto sonriente con sus padres y Zendaya, quien lleva un atuendo también oversize, la señal que muchos consideraron evidente.

Anillo de compromiso de Zandaya. Getty Images

Algunos usuarios llegaron a mencionar que en esta segunda fotografía la actriz se ve “más llenita” del rostro, una “prueba infalible” de que era probable que sí estuviera esperando a su primer hijo.

Esta no es la primera vez que la actriz es vinculada a las especulaciones de un embarazo. En noviembre pasado, un video tomado en el set de “Spider-Man: “Brand New Day” también desató todo tipo de reacciones y afirmaciones. En aquella ocasión ni Zendaya ni Tom salieron a desmentir o confirmar nada.

El inicio de su relación y su compromiso

La pareja hizo pública su relación en 2021 luego de haber coincidido en el rodaje de “Spider-Man: Homecoming”, y aunque hasta el momento han mantenido en total discreción su vida privada, en enero de 2025 se confirmó su compromiso después de que la actriz luciera un llamativo anillo en el dedo anular durante la alfombra roja de los Golden Globes.

A pesar del anuncio del compromiso, ni sus representantes ni ellos han compartido públicamente información sobre la boda.

Por el momento, las teorías sobre un posible embarazo de Zendaya permanecen en el terreno de los rumores, pues hasta el momento ninguno de los actores ha confirmado nada. La única confirmación oficial con la que contamos hasta el momento es la de su compromiso.