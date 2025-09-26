Amalia de Holanda domina el otoño con las botas largas café que van con cualquier look elegante y formal

El estilo de Amalia de Holanda continúa evolucionando con pasos firmes y llenos de personalidad. En una de sus más recientes apariciones públicas durante su viaje a Nueva York en compañía de su madre Máxima de Holanda, quien viaja en su calidad de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera, la princesa dejó claro que sabe cómo adaptar las tendencias a su estilo clásico y elegante al apostar por unas botas largas en color café, un calzado que no solo estiliza la figura, sino que también se convierte en el complemento ideal para un look formal.

Su elección confirma que los tonos tierra y los accesorios de cuero serán los protagonistas de este otoño.

Un look otoñal con toque royal

Amalia eligió combinar las botas con un vestido azul profundo de manga larga y terciopelo, un básico atemporal que resaltó aún más gracias al contraste del calzado elegido por la royal. Además, acompañó su atuendo con un accesorio a juego, un bolso en un tono similar a las botas para reforzar la armonía cromática de su look, demostrando la versatilidad estilística de la princesa.

El resultado de su look, un atuendo elegante y juvenil, perfecto para eventos formales sin perder frescura.

Las botas largas, el must de la temporada

Las botas largas en tonos neutros, especialmente el café, son una de las piezas más versátiles del guardarropa otoñal. Pueden llevarse con vestidos, faldas, maxivestidos, pantalones formales o incluso jeans.

Maxima y Amalia de Holanda en Nueva York. Patrick van Katwijk/Getty Images

Estas son las mejores aliadas de un look porque ayudan a estilizar la silueta alargando visualmente la figura; son el calzado atemporal por excelencia, año con año siguen regresando como las protagonistas del otoño/invierno; y añaden sofisticación a cualquier atuendo, incluso si este apuesta por ser casual; las botas siempre van a elevarlo.

Inspiración para el otoño

La elección de Amalia no es algo aislado; otras royals han apostado por ellas (aunque en otro color y diseño), demostrando que este calzado es un básico al que se debe recurrir siempre que se desee lucir elegante y sofisticada. Desde la reina Letizia, que las ha lucido en actos oficiales, hasta Kate Middleton, que las ha combinado con abrigos de tweed o recientemente con faldas largas, este calzado ha pasado de ser una tendencia a un sello de la moda de la realeza.

Con su aparición, Amalia de Holanda consolida su lugar como referente de moda dentro de la realeza. Al apostar por las botas largas en color café, la princesa reafirma que los básicos bien combinados son suficientes para lograr un look sofisticado, elegante y atemporal, especialmente durante la temporada de otoño.