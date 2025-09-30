Amalia de Holanda da un giro inesperado a su educación y confirma que recibirá formación militar

En un giro inesperado, la Casa Real de los Países Bajos, ha dado a conocer que la futura heredera al trono, la princesa Amalia de Holanda, recibirá formación militar, como parte de su preparación para asumir el trono.

Amalia, que ya ha comenzado a liderar algunos eventos reales por sí misma, se une a las Fuerzas Armadas de su país para comenzar su educación militar, como lo ha hecho la princesa Leonor en España.

Amalia de Holanda confirma el inicio de su educación militar

Este 30 de septiembre, el rey Guillermo Alejandro de Holanda, dio a conocer la noticia que cambia el rumbo de la educación de su hija Amalia, que ha estado estudiando Política, Derecho, Psicología y Economía en la Universidad de Ámsterdam.

“Por Real Decreto, ha sido nombrada reservista de las Fuerzas Armadas. Actualmente, ostenta el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real de los Países Bajos y de soldado de tercera clase en el Ejército del Aire y la Fuerza Aérea”, señala el texto.

¿Cómo será la formación militar de la princesa Amalia de Holanda?

Hace algunas semana, la princesa Amalia sufrió un accidente cuando montaba a su caballo Mojito, la royal tuvo una fractura de brazo por lo que tuvo que ser intervenida, y aunque no fue grave, tendrá que terminar la rehabilitación antes de comenzar su preparación.

“Tan pronto como se recupere de su lesión en el brazo, la princesa comenzará el entrenamiento militar general para aprender habilidades militares. Por ejemplo, tiro, pista de obstáculos y lectura de mapas”, anuncian desde el Ministerio de Interior.

Por otra parte, la corona holandesa también ha informado que Amalia desempeñará sus funciones sin remuneración y su tiempo de estudio se considerará de carácter privado.

Amalia de Holanda comenzará su formación militar Getty Images

¿Por qué sorprende que Amalia de Holanda reciba educación militar?

La decisión de que Amalia de Holanda reciba educación militar, sorprende porque a diferencia de España, donde el monarca ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en los Países Bajos esta función no recae en el jefe de Estado o Monarca.

Sin embargo, cuando sea reina de los Países Bajos, Amalia deberá continuar con las inspecciones militares, asistir a las maniobras militares y visitar las tropas, tal y como lo hace su padre, el rey Guillermo.

