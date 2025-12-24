¿Para qué sirve el ritual de las lentejas y cómo hacer que de verdad funcione en 2026?

Entre los rituales más practicados para recibir el Año Nuevo, el de las lentejas ocupa un lugar muy especial: el ritual de las lentejas. Y es que no solo es sencillo de realizar, pues basta con lanzar un puño de ellas para llevarlo a cabo, sino que es sumamente poderoso. Quienes lo han puesto en práctica aseguran que la vida les cambia y que la fortuna, así como la estabilidad económica, los acompaña durante todo el año.

Aunque muchas personas lo realizan de manera automática, es decir, aventando las lentejas justo antes de las doce, su verdadero poder no radica tanto en cuántas lentejas avientes o logres levantar antes de que suenen las 12 campanadas.

Hoy te vamos a explicar la forma correcta de realizarlo para que, de verdad, la prosperidad y la abundancia encuentren su camino hacia ti este 2026.

¿Para qué sirve el ritual de las lentejas?

En la antigüedad, esta legumbre era asociada a la abundancia, la fertilidad y el crecimiento. Las lentejas no solo son ricas en vitaminas y un ingrediente delicioso para preparar en diversos platillos, también simbolizan la multiplicación de los recursos, el deseo de la estabilidad económica y el bienestar material.

El ritual de aventar y recoger lentejas no solo busca atraer dinero, también busca crear en nuestra conciencia la mentalidad del orden y la disciplina que nos ayuden a acercarnos a nuestros objetivos.

Cómo realizar correctamente el ritual de las lentejas para 2026

Para que este ritual funcione, es importante hacerlo con calma y atención plena. Contrario a lo que puedes ver en redes sociales, este no se trata de una carrera ni de ver quién junta más lentejas del suelo.

Para realizarlo, deberás tomar un puñado de lentejas secas en tus manos antes de la medianoche; no es necesario que las avientes por los aires, bastará con que coloques tu mano encima de tu cabeza y dejes caer lentamente las semillas sobre ti.

Una vez que hayas finalizado, debes recogerlas con calma y las que logres agarrar deberás guardarlas en un pequeño costalito o bolsita de tela; hay quienes las pasean en un frasco.

Mientras levantas las lentejas, así como mientras van cayendo sobre ti, tienes que enfocarte en pensamientos de abundancia, estabilidad y gratitud por todo lo que deseas atraer Y lograr en 2026.

Realiza el ritual con intención verdadera. Pexels

El significado energético de guardarlas en un costal y consejos para potenciar el ritual

Guardar las lentejas es parte clave de este poderoso ritual. El costalito funcionará como un amuleto simbólico en el que se concentra la energía de tu intención. La recomendación es colocarlo en un lugar asociado con el dinero o el trabajo; puede ser una bolsa de mano personal, el cajón de algún escritorio o al interior de tu cartera.

Recuerda que este amuleto te debe acompañar los primeros días del mes de enero.

Para este ritual no será necesario recurrir a las velas o al uso del incienso, pues la magia en esta ocasión radica en tu intención y tu capacidad de hacerlo con fe. Si no conectas con la energía de que realmente te irá bien en el año nuevo, no surtirá del todo efecto; tienes que creer firmemente en que el ritual será efectivo. Por supuesto que el universo no hará la magia solo, así que es vital que también tú pongas empeño en realizar acciones prácticas que te ayuden a lograr tu objetivo: organiza tus finanzas, establece metas realistas, encuentra un empleo o actívate.

El ritual de las lentejas no solo es una promesa de riqueza instantánea; aunque es sumamente poderoso, es importante tener conciencia de que nuestras acciones nos van a ayudar en mucho a hacerlo realidad.

Recuerda que la forma en la que recibes este 2026 influirá mucho en el éxito o fracaso de esta práctica, así que no olvides realizarla de forma consciente, con la mente abierta y toda la disposición de creer que este año la abundancia y la estabilidad económica serán parte de tu vida.