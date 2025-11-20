Suscríbete
Realeza

Inauguran nueva figura de cera de la princesa Diana con su legendario “vestido de la venganza”

El museo Grévin de París reveló este jueves una figura de cera a tamaño real de la princesa Diana con su icónico “vestido de la venganza”, ¡y es idéntica!

Noviembre 20, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

La memoria de la princesa Diana sigue más viva que nunca, el museo de cera Grévin de París, uno de los más antiguos de Europa, ha inaugurado una figura de cera de tamaño real de Lady Di.

El modelo, que es casi idéntico a la madre del príncipe William y el príncipe Harry, ha cautivado a los fans de la princesa porque lleva una réplica del icónico “vestido de la venganza”.

De acuerdo con el museo, esta figura de cera es un homenaje a la princesa Diana, quien murió en 1997 en el túnel junto al Río Sena, un lugar que sigue atrayendo a cientos de turistas al año, que acuden al lugar para dejar flores en memoria de la princesa.

La novelista francesa Christine Orban, autora de “Mademoiselle Spencer”, una novela imaginada desde el punto de vista de Diana, dijo que la figura era necesaria.

El vestido es muy significativo de su liberación, porque en la familia real el negro sólo se lleva en los funerales, y entonces un vestido tan sexy para una Princesa de Gales, pues tampoco es habitual”, dijo. “Así que decide ponerse sus zapatos de tacón y sus Louboutins. E ir a la Serpentine Gallery para causar impresión, para que la fotografíen”.

Instagram/@grevin_paris

¿Por qué usaron el “vestido de la venganza” para la figura de cera de la princesa Diana?

Fue el 24 de junio de 1994 cuando la princesa Diana causó sensación al llevar este atrevido vestido de color negro con tacones negros y una gargantilla de perlas, la misma noche en que el entonces príncipe Carlos, admitió por primera y única vez en televisión, que le había sido infiel con Camilla.

La prensa lo bautizó como el “vestido de la venganza”, un atuendo que rompía por completo con el protocolo real y que muchos interpretaron como la forma en que la princesa Diana marcaba un antes y un después en su vida.

princesa Diana
Melisa Velázquez
