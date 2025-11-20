Charlene de Mónaco lleva el traje blanco ideal para esta temporada invernal

Hay momentos que ya sabemos que nos van a derretir el corazón, y uno de ellos es ver a la princesa Charlene junto a sus hijos, Gabriella y Jacques, durante el Día Nacional de Mónaco. Este 2025 no fue la excepción, y además nos regaló uno de los looks más elegantes del invierno.

El traje blanco que marcó la postal familiar del año

Durante las celebraciones del Monaco National Day 2025, la princesa Charlene apareció acompañada por los mellizos, la princesa Gabriella y el príncipe Jacques, en una de esas postales familiares que cada año se convierten en uno de los momentos más esperados. Su presencia siempre genera emoción en Mónaco, y esta vez lo hicieron con una imagen que mezcló la tradición con la ternura.

Charlene eligió un traje blanco impecable, un sastre de líneas limpias y muy estructurado que encaja perfecto con su estilo minimalista. El blanco en invierno puede parecer arriesgado, pero en ella se siente completamente natural porque es luminoso, sofisticado y con esa vibra “fresca” que la ha caracterizado en sus últimos eventos oficiales.

El traje estaba compuesto por un blazer recto y pantalones de caída perfecta, logrando ese equilibrio entre modernidad y sobriedad que domina la moda invernal actual. ¡Fue un look muy propio de Charlene!

Por qué este look funciona tan bien en invierno

El blanco no solo estiliza, también aporta ese brillo que tanto se agradece en los meses fríos. En un entorno lleno de abrigos oscuros y tonos clásicos de invierno, Charlene destacó de manera sutil pero poderosa.

Además, el traje tiene algo que funciona increíble para esta temporada gracias a su estructura ligera, líneas “clean” y un toque ceremonial que encaja perfecto con una celebración tan importante como el Día Nacional.

Cómo replicar el estilo de Charlene esta temporada

Si te inspiró este look (totalmente comprensible), aquí va lo esencial:

Un sastre blanco con blazer recto y pantalón fluido.

con blazer recto y pantalón fluido. Maquillaje suave y peinado pulido para mantener la vibra minimalista.

Zapatos en tonos nude, blancos o metálicos.

Piezas sin demasiados adornos: es el corte lo que hace el trabajo.

Charlene lo volvió a hacer con una aparición inolvidable, un look impecable y una de las postales familiares más lindas del año.

