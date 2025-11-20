¿Cuál es el color de pelo que más rejuvenece? 5 tonos que te hacen ver 10 años más joven a los 40+

Hay un punto en la vida en el que ya sabemos qué nos gusta, qué no y, sobre todo, qué nos favorece. Pero cuando hablamos de color de pelo, siempre queda esa duda: “¿cuál me quita años sin que parezca que lo intento demasiado?”. Aquí van los tonos favoritos de los coloristas que realmente rejuvenecen.

El castaño claro cálido: el “soft glam” que borra años

Si buscas un color que no grite “me retoqué”, el castaño claro cálido es ese tono seguro que suaviza rasgos, ilumina la mirada y deja el rostro más armónico. Los expertos lo recomiendan porque reduce el contraste entre piel y cabello, y eso automáticamente da un efecto más joven. Es perfecto si quieres empezar con algo natural y sin altos mantenimientos.

Rubio beige luminoso: el truco para una piel más fresca

El rubio beige se volvió tendencia por una razón simple: favorece a casi todas. No es tan frío como el platinado ni tan cálido como el dorado intenso, queda justo en el punto donde tu piel se ve fresca, descansada y con ese efecto filtro que amamos. Si sientes que tu rostro se ve apagado, este tono literalmente lo revive.

Chocolate avellana: brillo, volumen y vibra rejuvenecedora

Si te encanta lo clásico pero con un toque moderno, el chocolate avellana es tu mejor amigo a los 40+. Sus matices cálidos crean profundidad y brillo, y eso hace que el cabello parezca más grueso y saludable. Es uno de los tonos más usados por coloristas cuando buscan un “rejuvenecimiento sutil” sin perder naturalidad.

Rubio oscuro dorado: luz estratégica sin perder elegancia

No todas queremos ser súper rubias, y ahí entra el rubio oscuro dorado, que da luz solo en los puntos clave. Sus destellos dorados aportan juventud instantánea sin exigir demasiados retoques. Si te gusta el cabello con movimiento y un acabado chic, este tono se vuelve tu arma secreta.

Cobrizo suave: el giro moderno que sorprende (y favorece)

Para las que quieren un cambio más evidente, el cobrizo suave es una joya. Ilumina muchísimo el rostro, aporta energía al look y se siente súper actual. El truco está en elegir un cobre claro o pelirrojo natural, porque los tonos muy intensos pueden endurecer más las facciones.

Los tonos que rejuvenecen porque nos iluminan, suavizan y armonizan. ¡A los 40+, el color de pelo es un aliado increíble para resaltar lo que ya eres!

