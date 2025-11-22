Suscríbete
Rejuvenece tu mirada a los 50: 3 secretos que usan las mujeres francesas al hacer su delineado

Toma nota de este maquillaje que es perfecto para esta temporada invernal.

Noviembre 21, 2025 • 
Karen Luna
Emma Stone corte pixie

Getty Images

Hay algo en las mujeres francesas que siempre nos intriga: esa mezcla entre naturalidad y elegancia que parece effortless. Y sí, su maquillaje también sigue esa filosofía. Si tienes 50 (o estás cerca) y quieres que tu mirada se vea más fresca, abierta y joven, hay tres secretos de delineado que las francesas aplican sin falta… y que tú puedes replicar fácilmente.

1. El delineado suave que levanta la mirada

En lugar de un trazo grueso o demasiado alargado, las francesas apuestan por un delineado suave, finito y con un pequeño “lift” al final. La clave está en no saturar el párpado, porque eso puede endurecer la expresión.
Ellas prefieren un delineado que acompañe la forma natural del ojo y apenas se eleve en la esquina externa. Esto crea un efecto lifting sutil que rejuvenece la mirada al instante, sobre todo cuando el párpado empieza a caerse un poquito con la edad.

Tip: Usa un lápiz cremoso y difumina suavemente con una brocha pequeña. El resultado es más natural y francés imposible.

2. El color marrón que suaviza los rasgos

Aunque el negro es clásico, muchas mujeres francesas lo reservan para la noche. Para el día a día o para un look más fresco, eligen delineadores marrones, chocolate o incluso gris topo.
Estos tonos suavizan la mirada, hacen que los ojos se vean más descansados y reducen la dureza que a veces aporta el negro en pieles maduras.

Además, el marrón combina con cualquier maquillaje y aporta esa sensación de “me arreglé sin exagerar”, muy del estilo parisino. Si buscas un acabado elegante y rejuvenecedor, este truco es ganador.

3. Delinear entre las pestañas para un efecto natural

Este es el secreto mejor guardado: las francesas aman el tightlining, o lo que es lo mismo, delinear justo entre las pestañas superiores. No se ve un trazo evidente, pero sí una línea más densa de pestañas que abre la mirada de forma natural.
Es perfecto para los 50 porque no marca líneas, no pesa en el párpado y logra un efecto de profundidad sin esfuerzo.

Puedes usar un lápiz resistente al agua para que dure todo el día y no se transfiera.

Rejuvenecer tu mirada no tiene que ser complicado. Con estos tres secretos franceses de delineado, puedes lograr un look más fresco, natural y elegante sin perder tu estilo. Y lo mejor: funcionan para cualquier rutina de maquillaje, sin importar tu nivel de experiencia. ¿Lista para probarlos?

