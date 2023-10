3 sombras de ojos ideales para llevar este otoño-invierno

Maquillistas dedicadas al arreglo exclusivo de celebridades y las lecciones de moda aprendidas en las Semanas de la Moda de Milán y París 2023 han dejado en claro cuáles son las nuevas tendencias de maquillaje y las razones por las cuales deberías comenzar a implementarlas sobre tu rostro, para parecer moderna, fresca y rejuvenecida.

Igualmente, las redes sociales han sido otro soporte que ha reunido los mejores looks de make up para brindar inspiración para que quienes no tienen idea de cómo entrar a las festividades luciendo lo último en diseño de sombras y delineados de ojos.

La mejor noticia acerca de los tonos que complementarán tu estilo de esta temporada es que se acotan a todo tipo de estética para vestir, a cualquier código de formalidad y, sobre todo a mujeres de cualquier edad, eliminando la barrera entre generaciones.

Sombras estilo futurista

El efecto de metalizado en los ojos complementará perfecto tus looks de fin de año Pinterest

Atrévete a salir de los cánones de lo discreto y luce elegante por medio de un tono de sombras silver, las cuales pueden tener acabados de brillos o bien poseer un efecto mate.

Además, las sombras con efecto metalizado cumplirán perfecto con la función de combinar con otro de los trends más potentes de la temporada: los pantalones futuristas, cuya confección con efecto de metal grisáceo puede verse aún más sorprendente en conjunto con un make up en el mismo tono.

No te alejes de los tonos clásicos otoñales

El uso de sombras en tonos ocre nunca será desatinado en las temporadas otoño-invierno Pinterest

Este otoño-invierno se convierte en una temporada más en la que los tonos cafés y ocres no pasan desapercibidos, ya que, como bien demostraron las hermanas Jenner, Penélope Cruz y hasta Naomi Campbell durante la Semana de la Moda de París, la sensualidad y la profundidad de los ojos, dadas por los típicos colores de otoño, siempre puede resultar la mejor aliada de un atuendo elegante en colores neutros.

Continúa el auge del “no make up make up”

El uso de sombras apegadas a tu color de piel siempre te ayudará a lograr un look natural Pinterest

Es innegable que la apelación por lo natural continúa muy latente en el radar de tendencias, ya que el auge del minimalismo en todos los aspectos de la vida continúa siendo un emblema de la modernidad, por lo que los estilos de maquillaje no se excluyen de esta tendencia.

Portar en los párpados de tus ojos un ligero acabado en tonos nude siempre mantendrá el aspecto de naturalidad, pero añadiendo un toque de sofisticación a tu arreglo, gracias a las luces y sombras que suelen destacar este tipo de colores al ser colocados en un rostro maquillado de manera sútil.

Igualmente, utilizar estos estilos de sombras en la parte inferior de los ojos, cerca a la “línea de agua” y en los lagrimales será una constante de moda a la cual puedes recurrir en caso de querer dar un toque super original a tus próximas hazañas de maquillaje.