Camisas blancas, las protagonistas del arranque de la Semana de la Moda de París

Una vez concluida la Semana de la Moda de Milán 2023, los medios y las celebridades pasaron de lleno a prestar atención sobre otra de las capitales de la moda, a la cual le toca el turno de poseer su propia semana de desfiles.

Para abrir con broche de oro, la jornada fue inaugurada por la firma de moda francesa Dior, auspiciada por una pasarela pensada por la mente de Maria Grazia Chiuri, una de las diseñadoras insignia de la marca, la cual brilló, además de por su temática feminista, por sus relevantes invitadas.

Entre la lista de celebridades que tuvieron el privilegio de presenciar en vivo el modelado de los diseños provocadores de Maria Grazia se encontraron: la cantante española Rosalía y las actrices Charlize Theron, Jennifer Lawrence y Camille Cottin. Todas ellas convencidas de que la nueva tendencia que reinará durante las próximas temporadas será el uso de camisas completamente blancas.

Los outfits modelados por las invitadas de Dior

Las redes sociales se congratularon de ver a Ortega, Rosalía y Lawrence juntas, al ser tres icónicas representes de la moda AP

Tal como lo ha relatado Rosalía en un video colocado en su cuenta de TikTok personal, los lugares ocupados dentro del evento fueron previamente asignados. Sin embargo, de manera coincidente, los sitios de Jennifer Lawrence, Jenna Ortega y la misma cantante de “Despechá” denotaron cuál fue la prenda protagonista durante el primer día de la Semana de la Moda de París.

La pieza de la que hablamos se trata de un básico de todos los tiempos: la camisa blanca, una de las prendas favoritas de las más grandes representantes del estilo, como Carolina Herrera y Coco Chanel.

Por su parte, la protagonista de Passengers (2016) lució un outfit sencillo, basado en la estética ejecutiva, que mezcló tres elementos principales: una falda negra, un reloj dorado, y, por supuesto, una camisa formal blanca.

Por otro lado, Rosalía optó por lucir un look mucho más extravagante, que combinó una falda larga de tirantes y una camisa blanca con mangas abombadas. Aunque, la joven músico no dejó de lado su sencilla escencia, complementando el atuendo con un maquillaje basado en la tendencia del “makeup- no makeup”.

Charlize Theron se unió a la tendencia de utilizar camisas blancas en ocasiones glamurosas @charlizeafrica

Por último, cabe destacar el papel de Charlize Theron, quien a sus 48 años de edad fue la representante de la mujeres maduras en París, comprobando que la edad no es sinónimo de perder el estilo ni de alejarse de las tendencias, ya que ella también optó por lucir una camisa blanca, solo que a diferencia de sus jóvenes colegas, ella optó por combinar el trend con una falda dorada con transparencias, que dejó a la vista su juego de lencería.

Así que, uniéndose a lo más alto en tendencias y sin importar la edad que tengas, no deberías dudar en sacar de tu clóset esa camisa blanca que no usabas por considerar “aburrida”.