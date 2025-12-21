¡Año Nuevo, look nuevo! Abraza tus canas con estas 5 mechas

Hoy en día, apostar por un look donde las canas se integren y estilizan como parte de nuestra apariencia diario es más común; cada vez son más las mujeres que deciden elegir la opción de platinarlas o combinarlas con una coloración favorecedora para dejar de “ocultarlas” y presumirlas con todo el orgullo.

Para algunas, esta decisión puede resultar complicada, pues muchas siguen recurriendo a la cobertura total de ellas; sin embargo, si tú estás en ese punto donde ya no quieres aplicar un tinte de pelo de forma uniforme y plano, las mechas pueden ser tus mejores aliadas para lucir una melena envidiable.

El secreto está en apostar por la técnica que más se adapte a nuestra textura y base, que aporte luz, movimiento y logre que proyectemos una imagen sofisticada y elegante sin endurecer nuestras facciones.

Estas cinco opciones tienen ese objetivo y estamos seguras de que una vez que las conozcas, le dirás adiós al tinte de pelo este Año Nuevo.

Mechas silver

Estas mechas no intentan esconder las canas, sino integrarlas al resto de la melena. Esta técnica combina tonos grises, plateados y cenizos que logran fundirse de forma uniforme en el pelo natural.

Si ya cuentas con algunas canas visibles, esta coloración será un acierto, especialmente si buscas retrasar el crecimiento.

Mechas perla

Si estás buscando algo más luminoso y delicado, las mechas pearl grey se convertirán en tus favoritas. Esta técnica busca resaltar el subtono perlado que ayuda a suavizar el pelo gris, aportando brillo y así evitar que la melena se vea opaca o apagada. Esta es la opción indicada para aquellas mujeres que no buscan alcanzar una coloración que se oriente hacia los tonos fríos.

Babylights en tonos fríos

Apostar por estas mechas será un gran acierto, especialmente si lo que estás buscando es una alternativa que resalte las canas del crecimiento. Al ser mechas ultrafinas, se colocan de forma estratégica para integrarse con las canas y así disimular su presencia, pero sin cubrirlas por completo.

Mechas smoke grey

Esta alternativa mezcla tonos rubios fríos, grises suaves y tonos ahumados, pues su objetivo es aportar profundidad, pero sin crear un contraste muy marcado. Si tu melena es oscura y apenas están apareciendo algunas canas, esta técnica se convertirá en tu aliada para integrarlas de forma refinada.

Face framing en tonos plateados

Si no estás buscando un cambio muy extremo, las mechas claras alrededor del rostro son la opción perfecta para ti. Estas mechas aplican una coloración plata y ceniza con la que tus facciones se van a iluminar mientras las canas se mezclarán con el resto del pelo.

Las canas no tienen por qué ser sinónimo de “descuido”, pues lo de hoy es llevarlas en nuestro look diario con estilo. Recuerda apostar por las mechas correctas para tu tipo y textura de tu pelo; esto te ayudará a llegar a Año Nuevo con un look nuevo y muy sofisticado.