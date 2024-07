Subastan una sorpresiva carta en la que Isabel II revela cómo es ser madre de Carlos III y la princesa Ana

Aunque muchos no lo tengan en mente de primera instancia, antes de convertirse en reina de Inglaterra, Isabel II ya era madre de dos niños, los príncipes Carlos y Ana. Una experiencia que nunca ha olvidado y que ha dejado por escrito en una carta de su propio puño y letra.

La nota está fechada el 4 de octubre de 1950, menos de dos meses después de que la entonces princesa Isabel y el príncipe Felipe se convirtieran en padres de dos hijos. El futuro rey Carlos se convirtió en hermano mayor con el nacimiento de la princesa Ana en agosto de ese año.

Isabel, que entonces tenía 24 años, escribió la carta desde el castillo de Balmoral, en Escocia , la querida residencia a la que la familia real británica tradicionalmente se retira a fines del verano y principios del otoño. También es donde la reina Isabel murió en septiembre de 2022 a los 96 años.

Reina Isabel II, princesa Ana y Carlos III Getty Images

“Todos nos estamos llevando muy bien aquí arriba y yo ya me siento mucho más fuerte”, escribió la realeza. “Fue maravilloso estar en la colina de nuevo el segundo día que estuve aquí, pero el tercer día, el Jeep que te lleva a todas partes sobre el terreno no me recogió y tuve que caminar hasta la carretera, con el resultado de que me lastimé la rodilla con algo, lo que ha sido muy eficaz para mantenerme dentro de los límites. Sin embargo, el aire es tan bueno que me siento mejor cada día, y aunque todavía me voy a dormir por la tarde, ya no lo hago tan a menudo”.

Continuó con las novedades sobre sus dos hijos: “Charles está engordando porque tiene un apetito enorme y hace mucho ejercicio. Me resulta muy difícil explicarlo cuando mira algo que no puede alcanzar y luego me da la espalda de manera significativa y me dice: '¡Mamá, levántame!’. Disfrutó del viaje en tren mucho más que Anne, a quien al principio no le gustaba demasiado el traqueteo, pero ha ido ganando peso de manera constante aquí arriba y tiene unas mejillas preciosas y rosadas después de salir. El azúcar en sus alimentos está aumentando gradualmente y no parece estar tan hambrienta, a menudo duerme hasta la hora del biberón”.

“La abuela de los niños mima abiertamente a su hija mayor y lo hará con Ana si tiene la oportunidad”, añadió Isabel, concluyendo que esperaba ver a su comadrona en el bautizo de la princesa Ana. La nota de cuatro páginas estaba firmada: “Atentamente, Elizabeth”.