Meghan Markle y el príncipe Harry comparten una tierna postal navideña junto a Archie y Lilibet

Este viernes 19 de diciembre, Meghan Markle y el príncipe Harry compartieron su esperada postal navideña, donde comparten una tierna imagen junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet, que deja ver su bella vida familiar.

Los duques de Sussex hacen su publicación justo un día después de que Kate Middleton y el príncipe William compartieran su bella postal navideña, también con una hermosa fotografía familiar.

Meghan Markle y el príncipe Harry comparte su postal navideña junto a Archie y Lilibet

Fue a través de su perfil de Instagram, donde Meghan compartió la adorable imagen familiar que representa su tarjeta navideña y lleva como pie de foto: “¡Felices fiestas! De nuestra familia a la tuya”.

Se cree que la imagen donde Meghan se agacha y coge de la mano a su hija de 4 años, mientras Archie de 6, abraza a Harry, fue tomada este mes en su casa de Montecito, California.

La imagen es demasiado adorable; sin embargo, muchos no han pasado por alto el hecho de que deja claro que el gen pelirrojo de Harry predomina en sus dos pequeños de cabello rojizo.

El video navideño de Meghan Markle y el príncipe Harry

Horas antes de publicar la postal familiar, Meghan y Harry compartieron un video con fragmentos de su trabajo con la Fundación Archewell, ahora conocida como Archewell Philanthropies, junto con un saludo navideño.

“En nombre de la Oficina del Príncipe Harry y Meghan, Duque y Duquesa de Sussex, y Archewell, les deseamos unas muy felices fiestas y un alegre año nuevo”, decía el mensaje.

Archie y Lilibet también aparecieron en el nuevo vídeo, que mostraba imágenes nuevas de cuando hicieron voluntariado junto a sus padres en Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) antes de Acción de Gracias.

En las imágenes, se puede ver a los hermanos ayudando a preparar la comida y empujando un carrito con objetos con sus padres.

Meghan también ha compartido más sobre la tradición navideña de su familia a través de su especial de Netflix, With Love, Meghan: Holiday Celebration, que se estrenó a principios de este mes.