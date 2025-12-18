El príncipe Harry sorprende en Aspen al participar de último momento en el Mundial de Polo sobre Nieve

Este 17 de diciembre, el príncipe Harry participó en el Campeonato Mundial de Polo por Nieve de St. Regis en Aspen, Colorado, su participación fue de último minuto, pues de acuerdo con la revista People, el duque de Sussex se encontraba sustituyendo a un amigo.

El duque de Sussex viajó a Aspen acompañado de un grupo de amigos, mientras su esposa Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, permanecieron en su residencia de Montecito, California; sin embargo, la duquesa de Sussex sí reaccionó a su participación.

Te podría interesar: Meghan Markle y el príncipe Harry confirman su nuevo proyecto, ¡está relacionado con el cine!

El príncipe Harry participó en el Campeonato Mundial de Polo sobre Nieve de St. Regis en Aspen, Colorado

De acuerdo con el perfil de Instagram de Aspen Snow Polo, el príncipe Harry compitió por el equipo de Aspen Valley, compitiendo contra uno de sus mejores amigos, Nacho Figueroa, exjugador profesional que se unió al equipo del St. Regis junto a sus hijos, Artemo e Hilario.

Su esposa Meghan Markle, reaccionó a la fotografías que comenzaron a circular en las redes sociales del príncipe Harry montando a caballo en el partido de Polo, y compartió en sus historias de Instagram, una foto de su esposo con la leyenda: “Oh, hola”.

El príncipe Harry participó en el Campeonato Mundial de Polo sobre Nieve de St. Regis en Aspen, Colorado Instagram/@meghan

La trayectoria del príncipe Harry en el Polo

El príncipe Harry es conocido por prepararse para combates benéficos a lo largo de los años, incluso compitiendo contra su hermano, el príncipe William, antes de retirarse de su papel real en 2020.

El año pasado, participó en el Royal Salute Polo Challenge en Florida, donde Meghan Markle apoyó a su marido y las cámaras de Netflix captaron contenido para su serie documental Polo, que se estrenó en 2024.

Te podría interesar: La condición del príncipe Harry para que Archie y Lilibet visiten al rey Carlos III están bajo revisión

No fue la primera vez que Duke y Sussex y Figueras jugaron en el campo de polo en Aspen. Harry y su amigo compitieron juntos allí en la Sentebale Polo Cup en el Aspen Valley Polo Club en agosto de 2022.

