Suscríbete
Realeza

El príncipe Harry sorprende en Aspen al participar de último momento en el Mundial de Polo sobre Nieve

El príncipe Harry participó en el Campeonato Mundial de Polo sobre Nieve de St. Regis en Aspen, Colorado, donde ingresó como reemplazo de un amigo.

Diciembre 18, 2025 • 
Melisa Velázquez
El príncipe Harry participó en el Campeonato Mundial de Polo sobre Nieve de St. Regis en Aspen, Colorado

El príncipe Harry participó en el Campeonato Mundial de Polo sobre Nieve de St. Regis en Aspen, Colorado

Getty Images

Este 17 de diciembre, el príncipe Harry participó en el Campeonato Mundial de Polo por Nieve de St. Regis en Aspen, Colorado, su participación fue de último minuto, pues de acuerdo con la revista People, el duque de Sussex se encontraba sustituyendo a un amigo.

El duque de Sussex viajó a Aspen acompañado de un grupo de amigos, mientras su esposa Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, permanecieron en su residencia de Montecito, California; sin embargo, la duquesa de Sussex sí reaccionó a su participación.

Te podría interesar: Meghan Markle y el príncipe Harry confirman su nuevo proyecto, ¡está relacionado con el cine!

También puedes leer:
Príncipe Harry en los Juegos Invictus 2023
Realeza
El complicado momento que vive el príncipe Harry tras compartir su nueva postal navideña
Diciembre 18, 2024
 · 
Emma Duarte
príncipe Harry y Meghan Markle
Realeza
Entre fracasos y crisis: así es cómo el futuro del príncipe Harry y Meghan Markle en Estados Unidos corre peligro
Diciembre 17, 2024
 · 
Emma Duarte

El príncipe Harry participó en el Campeonato Mundial de Polo sobre Nieve de St. Regis en Aspen, Colorado

De acuerdo con el perfil de Instagram de Aspen Snow Polo, el príncipe Harry compitió por el equipo de Aspen Valley, compitiendo contra uno de sus mejores amigos, Nacho Figueroa, exjugador profesional que se unió al equipo del St. Regis junto a sus hijos, Artemo e Hilario.

Su esposa Meghan Markle, reaccionó a la fotografías que comenzaron a circular en las redes sociales del príncipe Harry montando a caballo en el partido de Polo, y compartió en sus historias de Instagram, una foto de su esposo con la leyenda: “Oh, hola”.

El príncipe Harry participó en el Campeonato Mundial de Polo sobre Nieve de St. Regis en Aspen, Colorado

El príncipe Harry participó en el Campeonato Mundial de Polo sobre Nieve de St. Regis en Aspen, Colorado

Instagram/@meghan

La trayectoria del príncipe Harry en el Polo

El príncipe Harry es conocido por prepararse para combates benéficos a lo largo de los años, incluso compitiendo contra su hermano, el príncipe William, antes de retirarse de su papel real en 2020.

El año pasado, participó en el Royal Salute Polo Challenge en Florida, donde Meghan Markle apoyó a su marido y las cámaras de Netflix captaron contenido para su serie documental Polo, que se estrenó en 2024.

Te podría interesar: La condición del príncipe Harry para que Archie y Lilibet visiten al rey Carlos III están bajo revisión

No fue la primera vez que Duke y Sussex y Figueras jugaron en el campo de polo en Aspen. Harry y su amigo compitieron juntos allí en la Sentebale Polo Cup en el Aspen Valley Polo Club en agosto de 2022.

Príncipe Harry
Melisa Velázquez
Relacionado
Kate Middleton y el príncipe William comparten su postal navideña 2025
Realeza
Kate Middleton y el príncipe William comparten su postal navideña 2025 con una hermosa foto familiar
Diciembre 18, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton lleva el abrigo más elegante que es ideal para lucir sofisticada en Año Nuevo
Realeza
Kate Middleton lleva el abrigo verde perfecto para lucir elegante este Año Nuevo: FOTO
Diciembre 18, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Tendencia de color de pelo 2026 con efecto antiedad
Belleza
Tendencias de color de pelo 2026: 5 tintes antiedad que estarán de moda todo el año
Diciembre 18, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Cómo hacer que tus manos se vean bonitas 5 diseños de uñas infalibles para un manicure refinado en Navidad (1).png
Belleza
¿Cómo hacer que tus manos se vean bonitas? 5 diseños de uñas infalibles para un manicure refinado en Navidad
Diciembre 17, 2025
 · 
Lily Carmona