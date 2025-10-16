Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett enseñan cómo fortalecer una relación con estas 5 claves

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett son una de las parejas más polémicas de la realeza europea, la pareja que ha roto con varios de los protocolos de la familia real de Noruega, actualmente se encuentra viviendo una de las épocas más estables de su relación.

La pareja se casó el pasado 31 de agosto de 2024 en medio de una serie de controversias, sigue generando polémica por el reciente estreno de la serie documental ‘Realeza rebelde: una insólita historia de amor’, donde revelan detalles de su relación.

Los 5 consejos de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett para una relación estable

La pareja que ha sabido superar los obstáculos y mantenerse más unida que nunca, ha protagonizado un video donde revelan los secretos de su éxito con 5 sencillos, pero efectivos consejos.

Sal con alguien que quiera evolucionar contigo. Sé receptivo a la verdad de tu pareja, incluso si resulta incómodo. Desahógate sin tomarlo como algo personal. Brinda espacio sin reaccionar, simplemente escucha. Asume la responsabilidad de tus propias emociones.

Durek, famoso por ser un chamán, terminó la lista de consejos asegurando que: “Con estos 5 consejos, estará en camino de una relación increíble”, y la hija de los reyes de Noruega concluyó el video con un “Buena suerte”.

Historia de amor de Marta Luisa y Durek Verret

Marta Luisa y Durek se conocieron en 2019 a través de varios amigos en común, se dice que su conexión fue casi instantánea; sin embargo, su relación estuvo llena de controversias.

La unión recibió críticas tanto en la familia real de Noruega como fuera de ella, pero ambos defendieron su amor y en junio de 2022 confirmaron su compromiso, dos años después finalmente llegaron al altar.

Tras el estreno de su documental en Netflix, la pareja ha sacado a la luz más detalles sobre los obstáculos que vivieron para consolidar su amor, Durrell incluso señaló que llegó a sentirse marginado por los reyes de Noruega.

Pero finalmente su amor superó todos los obstáculos y ya han celebrado su primer aniversario de bodas y siguen más enamorados que nunca.

