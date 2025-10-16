Suscríbete
Realeza

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett enseñan cómo fortalecer una relación con estas 5 claves

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett han compartido las claves para mantener una relación sólida y equilibrada, como la que ellos han logrado construir.

October 16, 2025 • 
Melisa Velázquez
Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett

Getty Images

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett son una de las parejas más polémicas de la realeza europea, la pareja que ha roto con varios de los protocolos de la familia real de Noruega, actualmente se encuentra viviendo una de las épocas más estables de su relación.

La pareja se casó el pasado 31 de agosto de 2024 en medio de una serie de controversias, sigue generando polémica por el reciente estreno de la serie documental ‘Realeza rebelde: una insólita historia de amor’, donde revelan detalles de su relación.

Te podría interesar: Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett: Primer aniversario de bodas y su historia de amor única

También puedes leer:
foto oficial boda martha luisa de noruega y el chaman derek verett .jpg
Realeza
Del vestido de novia al escándalo: los detalles de la boda de Martha Luisa de Noruega y Durek Verrett
August 31, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Marta Luisa de Noruega y Ari Behn
Realeza
Todo sobre Ari Behn, el primer marido de Marta Luisa de Noruega que la dejó viuda a los 47 años
August 31, 2024
 · 
Shareni Pastrana

Los 5 consejos de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett para una relación estable

La pareja que ha sabido superar los obstáculos y mantenerse más unida que nunca, ha protagonizado un video donde revelan los secretos de su éxito con 5 sencillos, pero efectivos consejos.

  1. Sal con alguien que quiera evolucionar contigo.
  2. Sé receptivo a la verdad de tu pareja, incluso si resulta incómodo.
  3. Desahógate sin tomarlo como algo personal.
  4. Brinda espacio sin reaccionar, simplemente escucha.
  5. Asume la responsabilidad de tus propias emociones.

Durek, famoso por ser un chamán, terminó la lista de consejos asegurando que: “Con estos 5 consejos, estará en camino de una relación increíble”, y la hija de los reyes de Noruega concluyó el video con un “Buena suerte”.

Historia de amor de Marta Luisa y Durek Verret

Marta Luisa y Durek se conocieron en 2019 a través de varios amigos en común, se dice que su conexión fue casi instantánea; sin embargo, su relación estuvo llena de controversias.

La unión recibió críticas tanto en la familia real de Noruega como fuera de ella, pero ambos defendieron su amor y en junio de 2022 confirmaron su compromiso, dos años después finalmente llegaron al altar.

Tras el estreno de su documental en Netflix, la pareja ha sacado a la luz más detalles sobre los obstáculos que vivieron para consolidar su amor, Durrell incluso señaló que llegó a sentirse marginado por los reyes de Noruega.

Pero finalmente su amor superó todos los obstáculos y ya han celebrado su primer aniversario de bodas y siguen más enamorados que nunca.

princesa Marta Luisa
Melisa Velázquez
Relacionado
El look casual elegante de Lily Collins
Moda
Jeans rectos + botines Chelsea: el secreto de Lily Collins para conquistar el otoño 2025
October 16, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Princesa Diana en el Palacio del Elíseo en París
Realeza
La historia detrás del icónico corte de pelo de la princesa Diana donde ¡llevaba el pelo largo!
October 16, 2025
 · 
Lily Carmona
Uñas francesas 5 formas de lucir este manicure elegante y moderno que rejuvenece las manos.png
Belleza
Uñas francesas: 5 formas de lucir este manicure elegante y moderno que rejuvenece las manos
October 16, 2025
 · 
Lily Carmona
Nicole Kidman y Keith Urban ponen fin a su relación tras 20 años, ¿cuál fue el motivo.png
Entretenimiento
La triste confesión de Keith Urban: “Mi vida en las giras era solitaria y miserable”, antes de su divorcio de Nicole Kidman
October 15, 2025
 · 
Karen Luna