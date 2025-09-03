Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett: Primer aniversario de bodas y su historia de amor única

A un año de su boda soñada, Marta Luisa de Noruega, hija del rey Harald V de Noruega y la reina Sonia de Noruega, conmemoró su primer aniversario de bodas con una emotiva carta dedicada a su esposo, el chamán Durek Verret.

La princesa ha manifestado el profundo amor que siente por su esposo y lo ha llenado de elogios por el hombre que es y por la forma en la que la ama a ella y a sus hijas.

Marta Luisa de Noruega celebra su primer aniversario de bodas con Durek Verret

Marta Luisa y Durek se casaron el 31 de agosto de 2024, en una ceremonia que dió mucho de qué hablar por romper con varios convencionalismos de la realeza, y para celebrar su primer año de casados, la princesa nórdica dedicó una emotiva carta a su esposo en la que deja claro que: “el amor siempre gana”.

“Feliz aniversario de papel, mi amado esposo. ¡Wow! Ya hace un año que nos casamos. Soy tan afortunada de tenerte en mi vida y de recorrer este camino contigo. Crecemos juntos, reímos juntos, y siempre ves lo mejor de mí, recordándome quién soy realmente y sacando a relucir mi auténtico yo.

Nos equilibramos, nos apoyamos y nos amamos incondicionalmente. Me abrazas por completo y más. Tu luz interior me muestra el camino para evolucionar y me da el coraje para plantar cara ante la adversidad”, escribió. “Me elevas, pero a la vez me mantienes con los pies en la tierra. Tu luz eclipsa todo lo que he conocido”.

La relación de las hija de Marta Luisa con su esposo Durek Verret

Marta Luisa también agradeció a su esposo por ser una figura paterna cariñosa con sus tres hijas: Maud Angélica de 22, Leah Isadora de 20 y Emma Tallulah de 16, producto de su primer matrimonio con el escritor Ari Behn.

“Lo que más valoro es que amas a mis hijas como si fueran tuyas, y que entiendes que son lo primero, y me amas aún más por ello”.

Las cualidades de Durek Verret que ama Marta Luisa

La carta continuó con Marta Luisa hablando de las cualidades de su esposo Durek, una razón más por la que se siente profundamente enamorada de él.

“Eres un hombre valiente, vulnerable, fuerte, sabio, cariñoso e increíblemente divertido. Te amo, cariño, a través del tiempo y del espacio. Al final, el amor siempre triunfa. Te bendigo cada día y estoy muy agradecida por ser tu esposa”.

Durek Verret responde a la carta de Marta Luisa por su primer aniversario

Durek respondió a la emotiva carta de su esposa con un dulce mensaje, que demuestra que él también está profundamente enamorado de ella.

“Te amo, cariño, eso sin lugar a dudas. Eres mi sol y mi luna. Estoy casado con la persona más sabia y pura. Es un honor ser tu hombre”.

Historia de amor de Marta Luisa de Noruega y Durek Verret

Marta Luisa y Durek se conocieron en 2019 a través de varios amigos en común, se dice que su conexión fue casi instantánea; sin embargo, su relación estuvo llena de controversias.

La unión recibió críticas tanto en la familia real de Noruega como fuera de ella, pero ambos defendieron su amor y en junio de 2022 confirmaron su compromiso, dos años después finalmente llegaron al altar.

Su boda rompió con varias tradiciones reales, pues por primera vez una boda de la realeza se vendía a los titulares.

