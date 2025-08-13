Suscríbete
Realeza

La princesa Marta Luisa se despide de los tristes recuerdos y vende la casa que compartió con Ari Behn

La princesa de Noruega pone fin a una de las etapas más tristes de su vida con la venta millonaria de la casa que compartió con Ari Behn.

August 13, 2025 • 
Melisa Velázquez
Marta Luisa de Noruega

Marta Luisa de Noruega

Getty Images

Tras varios meses de intentar vender la propiedad que compartía con su exesposo Ari Behn en Lommedalen, la princesa Marta Luisa finalmente pudo conseguir un comprador y ha ganado un millón de euros con la propiedad donde también crecieron sus tres hijas.

La noticia que confirma la venta de la casa se dio a conocer en un programa de televisión noriega a través de un agente inmobiliario.

Marta Luisa vende la casa donde vivió con Ari Behn

En el 2002, Marta Luisa de Noruega se casó con el escritor danés Ari Behn, y ese mismo año compraron la casa en Lommedalen, que se convirtió en su hogar y el lugar donde vieron crecer a sus tres hijas.

Sin embargo, la tragedia llegaría en el 20019, y es que tras varios meses de tener una fuerte depresión, Ari Behn decidió terminar con su vida en víspera de Navidad.

Durante una entrevista, Marta Luisa confesó que, a pesar de llevar tres años separados, la noticia de su muerte fue devastadora:

Es lo peor que me ha pasado nunca. Sobre todo porque fue un duelo repentino. Fue muy exigente físicamente. Me sentía como si hubiera corrido una maratón todos los días. No podía comer ni dormir”.

Cuando decidió poner la finca a la venta, la princesa compartió una serie de fotografías en Instagram que mostraban el inmueble, con una descripción en la que recordaba los bellos momentos que vivió en el lugar.

Nuestra casa en Lommedalen ha sido el mejor lugar para que nuestros hijos crecieran. Ahí es donde hemos encontrado más paz y recarga. Tan cerca de la naturaleza y, sin embargo, no tan lejos de Oslo. Y con Bærums Værk a la vuelta de la esquina. Es en esta casa donde hemos tenido las fiestas más divertidas, las conversaciones más agradables, la meditación más profunda

Finalmente, Marta Luisa logró vender la propiedad por un millón de euros, y está lista para vivir en su nuevo hogar, junto a su esposo Durek Verrett.

¿Cuál será el nuevo hogar de la princesa Marta Luisa de Noruega?

Tras su boda con Durek Verrett, la princesa compró una nueva propiedad, una finca a las afueras de Oslo que ha generado polémica, pues no ha logrado conseguir los permisos necesarios para poder hacer las renovaciones que quiere en su nuevo hogar.

La princesa ha estado en pleitos legales porque está pidiendo una indemnización por parte de la persona que le vendió la casa.

princesa Marta Luisa
Melisa Velázquez
