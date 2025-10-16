La historia detrás del icónico corte de pelo de la princesa Diana donde ¡llevaba el pelo largo!

Antes de convertirse en el ícono de estilo que hoy recordamos, la princesa Diana atravesaba una etapa de transición. Era 1990 y la imagen de la princesa del pueblo todavía estaba asociada a los voluminosos peinados de los años 80 que fueron parte importante de su imagen y marca personal. Sin embargo, una sesión fotográfica para “Vogue” cambió el rumbo de su estilo, y hasta cierto punto también su vida con un corte de pelo que no involucró el uso de tijeras en el proceso.

Un encuentro que cambiaría la historia de la moda

Todo ocurrió en Londres durante una sesión dirigida por el fotógrafo Patrick Demarchelier. Al frente del peinado estaba Sam McKnight, un estilista que entonces trabajaba con las supermodelos más famosas de la época, como Cindy Crawford, Naomi Campbell o Christy Turlington.

Entre cámaras, luces y la barrera del idioma (según recuerdan los testigos, Demarchelier no dominaba el inglés), McKnight y Diana encontraron una conexión inmediata. Ella, con su melena rubia esponjosa y muy ochentera, buscaba algo distinto. Él, con su instinto de artista, comprendió que el cambio debía comenzar por su pelo.

El falso corte que inició una revolución

Para aquella sesión, Diana no se atrevió aún a cortar su melena, pero McKnight ideó un truco ingenioso: recogió su pelo por detrás y peinó los mechones frontales para simular un corte de pelo corto. El resultado fue una ilusión visual perfecta.

La Princesa Diana de Patrick Demarchelier (valor estimado: 20.000-30.000 £) se exhibirá en la subasta “Hecho en Gran Bretaña” de Sotheby’s el 15 de marzo de 2019 en Londres, Inglaterra. La subasta “Hecho en Gran Bretaña” tendrá lugar en Sotheby’s Londres el 20 de marzo de 2019. Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby’s

En las fotografías, la princesa aparece sentada en el suelo, envuelta en capas de tul y con una tiara, proyectando una imagen moderna, libre y relajada. Aquella portada de “Vogue” se convirtió en un símbolo: Diana ya no posaba como una princesa siguiendo el protocolo, sino como una mujer auténtica y segura de sí misma.

“Córtalo todo”: el verdadero cambio de Lady Di

Al finalizar la sesión, Diana le hizo una pregunta al estilista que sellaría su amistad: “¿Qué harías con mi pelo si te dejara hacer lo que quisieras? A lo que McKnight respondió sin dudar: “Lo cortaría. Empezaría de nuevo. Dejaría atrás los 80 y entraría en los 90”.

Lady Di con su nuevo corte de pelo. Getty Images

Un año después, cumplieron esa promesa. Sam volvió a trabajar con Diana y, esta vez, sí hubo tijeras de por medio. Su nuevo corte, una mezcla entre el actual pixie y el bixie, simbolizaba algo más que un cambio de imagen: representaba la liberación de Diana a los rígidos códigos de la realeza.

Con su nueva imagen, la princesa Diana proyectó un estilo más moderno, poderoso y personal. Este look fue el principio de una versión más auténtica de la princesa de Gales, aquella en la que encontró su propia voz y la alzaba con fuerza. Su corte de pelo corto se convirtió en su sello distintivo y su confianza inspiró a miles de mujeres que, como ella, deseaban redefinir su identidad. Y es que en aquella ocasión Lady Di no solo se cortó el pelo, sino que también cortó con el pasado.