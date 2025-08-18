Shakira y Antonio de la Rúa se reencuentran en una cita, ¿vuelven las chispas del amor?

Tras su ruptura con Piqué en 2022, la vida sentimental de Shakira ha estado en la mira de sus fans y los paparazzis que están a la expectativa de un nuevo posible romance, y aunque ha sido vinculada con celebridades como Lewis Hamilton o Tom Cruise, hasta el momento la colombiana se ha mantenido soltera.

Sin embargo, muchos creen que su estatus podría cambiar, pues se le ha visto en varias ocasiones con su ex novio, Antonio de la Rúa, disfrutando de algunas citas en los últimos meses, ¿qué está pasando entre ellos?

¿Quién es Alejandro de la Rúa, ex novio de Shakira?

Antonio de la Rúa, abogado y empresario argentino, fue pareja de Shakira durante 11 años, de 2000 a 2011. Durante su relación, además de ser su compañero sentimental, desempeñó un papel clave en la estrategia que impulsó la carrera internacional de la cantante colombiana.

Se dice que Alejandro estuvo detrás del éxito de Laundry Service, el álbum discográfico con el que Shakira conquistó el mercado anglosajón y le dio fama a nivel internacional.

Desafortunadamente, la relación terminó en medio de un escándalo profesional y legal, pues el empresario demandó a la cantante, reclamando parte de las ganancias de los contratos de su ex; sin embargo, la justicia falló a favor de la colombiana.

Shakira y Antonio de la Rúa en una cita Getty Images

¿Shakira y Antonio de la Rúa se dan una nueva oportunidad en el amor?

15 años después de terminar su relación, parece que las diferencias entre Shakira y Antonio parecen haber dejado atrás sus diferencias, pues se les ha visto en diferentes citas durante los últimos meses.

La más reciente ocurrió durante el fin de semana, ambos fueron vistos comiendo en un restaurante y en compañía de sus respectivos hijos, los fans que hicieron viral el momento, creen que podría haber una reconciliación.

Sin embargo, están muy alejados de la realidad, pues algunos medios aseguran que sus reuniones son de negocios y no románticas, Antonio ha sido visto detrás del escenario durante los conciertos de Shakira, y aunque ninguno de los dos se ha manifestado sobre su relación, los fans están felices de verlos juntos de nuevo.

