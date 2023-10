Shakira y Piqué: este es el acuerdo que tienen para la venta de su mansión

Desde que Shakira y Gerard Piqué se separaron el año pasado, han estado en el ojo público debido a la polémica que gira en torno a su ruptura, desde Clara Chía hasta los ahora ex suegros de la colombiana. Sin embargo, poco se ha hablado de los bienes que adquirieron en el tiempo que estuvieron juntos, y que al parecer estarían a la venta.

Según un artículo de la revista Semana, ambos habrían llegado a un acuerdo para poder vender la propiedad de Barcelona en la que vivieron durante años.

Además, de que habrían optado por “prescindir de las agencias inmobiliarias y tampoco van a promocionar sus propiedades en las redes sociales. Es decir, lo que van a hacer es elegir un proceso de venta mucho más discreto”, según lo que detalla el medio antes citado.

Shakira recibiría una parte de la operación de venta una vez que se realice Instagram

También, en el programa de TV Vamos a ver, se comentó que dentro del acuerdo está el que Shakira reciba una cuantía de la operación, claro, en caso de que se venda. Esto cobra más relevancia ya que el inmueble es administrado por la compañía que maneja su ex suegro.

¿Cómo es la mansión de Shakira y Gerard Piqué?

En caso de que te estés preguntando cómo es y a cuánto asciende el valor de dicha propiedad, aquí te contamos los detalles.

Se trata de todo un complejo que alberga 3 viviendas y que adquirieron durante el tiempo que estuvieron juntos. De hecho, el diseño estuvo a cargo de Mireia Admetller y fue construido en el año 2012.

Shakira y Gerard Piqué vivieron en un exclusivo complejo residencial que actualmente se vende en 15 millones de euros Instagram

Esta edificación se encuentra en la zona de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, y se está vendiendo por un valor de 15 millones de euros. No obstante, el diario ABC apunta que la venta de esta lujosa mansión no ha sido nada fácil, ya que hasta el momento no han encontrado a un comprador interesado.

Asimismo, una de las polémicas en torno a la propiedad es que no está a nombre de Shakira ni de Gerard, sino que está bajo una empresa administrada por Joan Piqué, el padre del exfutbolista.

En cuanto a su distribución, se conoce que el complejo de 3,800 metros cuadrados, alberga las mejores amenidades y espacios, los cuales van desde jardín y una piscina climatizada, hasta una sala de cine. Además de pista de pádel, cancha de futbol, una biblioteca, sala de juegos y hasta un estudio de grabación y un gimnasio.