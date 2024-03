Shakira: sus declaraciones sobre Gerard Piqué y otros momentos imperdibles con Jimmy Fallon

La princesa Diana inmortalizó el vestido de la venganza, pero Shakira nos la presenta en formato musical. Su duodécimo disco, Las mujeres no lloran, es una terapia de sanación en 16 canciones y un poco más, tal como la cantante lo demostró durante su reciente participación en The Tonight Show de Jimmy Fallon. Aquí los mejores momentos.

Pasaron 7 años para que la cantante colombiana lanzara un nuevo álbum y, precisamente, hace un año nos mostraba un adelanto en el programa de Jimmy, al cantar: “Te felicito”. Poco menos de un año después, Shakira no sólo presenta un nuevo proyecto musical, también una actitud renovada.

1) Shakira y el nuevo vestido de la venganza

Aunque lo correcto sería decir que es su nuevo disco, más que su vestido, es un manifesto de venganza. Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Shakira deslumbró en un vestido negro corto de Balmain.

El minivestido negro strapless de la colección prêt-à-porter Primavera–Verano 2009 de Balmain tiene un escote corazón pronunciado, un dobladillo desigual y estaba decorada con remaches metálicos. Para completar su look usó botines de piel.

El nuevo look de la venganza lo tiene Shakira Instagram

2) Gerard Piqué: “me estaba arrastrando hacia abajo. ¡Ahora soy libre!”

Durante su conversación con el conductor del show, Jimmy Fallon, Shakira explicó por qué había puesto en pausa su carrera: “No tenía tiempo debido al factor marido. Ahora no tengo marido. Mi marido me estaba arrastrando hacia abajo. Ahora soy libre. Ahora puedo trabajar de verdad”.

Para la cantante, como lo ha expresado en múltiples entrevistas, la música ha sido como una terapia de sanación, permitiendo desahogarse, recuperarse y superarse. Un proceso por el cual no pedirá disculpas: “Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento”, comentó.

Este álbum ha sido mi catarsis Shakira

3) Por qué las mujeres no lloran

Shakira habló del título de su disco y explicó por qué decidió hacer una analogía a la frase: “boys dont’s cry”, mencionando que, quizá, sea el turno para que los hombres lloren. “Durante demasiado tiempo nos han enviado a llorar con el guión en la mano y sin final, sólo por ser mujeres. Tenemos que ocultar nuestro dolor delante de nuestros hijos, delante de la sociedad. Tenemos que sanar de cierta manera”, dijo.

De ahí que pensó en realizar el duelo de su ruptura de una manera diferente. “Y no creo que nadie deba decirnos cómo sanar. Se supone que nadie debe decirle a una loba cómo lamer sus heridas, ¿sabes? Creo que ahora las mujeres deciden cuándo llorar, cómo llorar y hasta cuándo. Se supone que nadie debe decirnos cómo afrontar las dificultades de la vida”.

4) Las caderas no mienten

El verdadero nombre de Shakira es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, pero para sacarle más verdades, Jimmy Fallon invitó a la cantante colombiana a participar en un promocional junto a la actriz y presentadora Drew Barrymore.

En dicho scketch, Drew es la encargada de leer las gráficas de un polígrafo que está conectado al cuerpo de Shakira, obviamente, ¡a sus caderas! Como es de esperarse, el resultado de la prueba es contundente: “Las caderas no mienten”.

En su reciente participación en el programa nocturno de Jimmy Fallon, Shakira aprovechó la entrevista para hacer fuertes revelaciones sobre su ausencia en la industria de entretenimiento, más que criticar las posibles fallas que tuvo Gerard Piqué, reflexionó sobre cómo la música le ha servido de terapia y le ha ayudado a superar la ruptura.