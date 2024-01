The Crown: ¿cuánto cuesta la réplica del ‘vestido de la venganza’ de Lady Di que se usó en la serie de Netflix?

The Crown estrenó los últimos capítulos de su narrativa en diciembre en Netflix, y aún perduran aquellos que no han superado la destacada interpretación de Imelda Staunton, Emma Corrin, Jonathan Pryce y Olivia Colman en sus respectivos roles de la Familia Real Británica. No obstante, una mención honorífica que resalta indudablemente es la de Elizabeth Debicki, gracias a su extraordinaria actuación como Lady Di en las dos últimas temporadas.

Tras la conclusión de la producción concebida por Peter Morgan, Netflix ha decidido subastar más de 450 artículos utilizados en el rodaje de todas las temporadas, incluyendo selectos vestuarios. Entre estos, destaca la poderosa recreación del ‘vestido de la venganza’ de la Princesa Diana, el cual Elizabeth Debicki llevó en la quinta entrega. Este asombroso diseño, inspirado en la creación original de la marca Christina Stambolian, ha despertado gran interés entre los admiradores y coleccionistas. ¿Cuál es su valor y cómo es?

El sorprendente precio de la réplica del ‘vestido de la venganza’ de Lady Di

La casa de subastas Bonhams ha compartido una fotografía de este magnífico vestido negro sin hombros que lució Elizabeth Debicki en el episodio 5 de la quinta temporada de The Crown, el cual incluye el bolso y las zapatillas. El precio de este exclusivo artículo oscila entre los 8 mil y 12 mil euros, es decir, una sorprendente cantidad de entre 170 mil y 260 mil pesos mexicanos. Este artículo está confeccionado con seda y gasa plisada, complementado con zapatos de punta de satén negro que hacen juego con el bolso de mano de seda y terciopelo.

El precio de la réplica del 'vestido de la venganza' de Lady Di.

¿Por qué se le llama ‘el vestido de la venganza’?

El ‘vestido de la venganza’ que lució Lady Di fue para la fiesta de Vanity Fair celebrada en la Serpentine Gallery el 20 de noviembre de 1994. Recibe este nombre debido a que ese mismo día se reveló que el entonces príncipe Carlos, actual rey del Reino Unido, había tenido un romance con Camilla Parkes Bowles. La audiencia aplaudió a Diana de Gales por demostrar fortaleza y determinación en su vida.

¿Cuándo es la subasta de The Crown?

La Subasta de la Corona, nombrada así por Bonhams, inició este jueves 11 de enero de 2024 con algunos artículos disponibles en línea; sin embargo, la réplica del vestido de Lady Di será subastada el próximo 7 de febrero de 2024 en New Bond Street, en Londres, donde actualmente está en exhibición.