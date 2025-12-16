5 peinados recogidos que son elegantes y favorecen a los 40+ que querrás lucir en la cena navideña

La cena navideña es uno de los momentos en el año en el que más lindas nos queremos ver. No solo porque es un día de fiesta, sino porque es la fecha perfecta para celebrar el amor, la convivencia y la bienvenida a la versión de nosotras mismas que estaremos descubriendo en el año siguiente; es por ello que no es nada extraño que en días previos al festejo no paremos de buscar inspiración para lucir increíbles.

En esta ocasión nos dimos a la tarea de recopilar los 5 estilos más elegantes y favorecedores para deslumbrar a nuestro paso con estos peinados recogidos. ¿Cuál propuesta es la que mejor se adapta al outfit que llevarás esta Navidad?

French Twist

Si hay un peinado que dispensa a kilómetros de distancia la sensación de elegancia y refinamiento, ese es el French Twist. Este recogido vertical no solo luce bien con vestidos largos o tipo cóctel, va espectacular con un buen look con cuello alto y abrigo. Gracias a la forma vertical que lo conforma, es el compañero ideal para estilizar el cuello, creando una apariencia muy sofisticada.

Realizarlo es muy sencillo; bastará con sujetar el pelo en una coleta a la altura de la parte trasera de la cabeza y comenzar a enroscar para posteriormente sujetar con una horquilla o pasadores.

Peinado media coleta

Si lo tuyo no son los recogidos pulidos y eres más de las que desean una opción semi, este peinado te va a encantar. La media coleta puede ser un peinado sumamente elegante cuando se lleva con un toque de volumen.

Para realizar esta idea, tendrás que sujetar una sección superior de tu pelo y hacer una colita; vas a abrirla por la mitad y sobre ella pasarás el pelo; lo que queremos lograr es un torcido discreto. Cuando estés satisfecha con el resultado, toma una sección lateral y une las tres partes, ondula el pelo suelto y tendrás una media coleta muy elegante.

Chongo bajo

Los chongos o moños siempre resultan un aliado imprescindible al momento de buscar un peinado que luzca elegante. Para esta idea, que además de refinada, es muy sencilla de realizar, vas a necesitar ondular previamente tu pelo. Realiza una coleta baja y sujeta con una liga; con el pelo restante forma un chongo donde se forme como un bolso; sobre esta sección seguirás enrollando hasta lograr una apariencia de dona. Sujeta con pasadores y deja algunos mechones sueltos para darle un toque especial.

Cola de caballo

Este recogido elegante es un básico para aquellas que desean lucir algo diferente a un chongo. Para realizar esta idea tendrás que ondular tu pelo previamente; una vez listo este primer paso, sujeta la sección superior con una liga y el resto que ha quedado suelto también lo vas a sujetar por encima. Cuando tengas ambas colitas listas, a la más delgada vas a darle una vuelta y meter en ella la primera coleta; cuando estés satisfecha con el resultado, puedes volver a marcar las ondas en el resto del pelo.

Chongo despeinado

Contrario a lo que pudiera parecer, el chongo despeinado es un gran aliado para lograr un peinado elegante. Para esta idea vas a sujetar tu pelo en una coleta alta, la vas a partir a la mitad y por dentro vas a pasar toda la cola de caballo de abajo hacia arriba. Cuando esta haya formado un torcido, vas a sujetar con ayuda de una liga; esta será la base del volumen y altura del chongo. Con el resto de pelo y ayuda de pasadores, te vas a acomodar los mechones de modo que logres un recogido completo, pero no pulido.

Apostar por el peinado correcto en esta cena navideña no solo te hará destacar la belleza natural que hay en ti; será el momento ideal para poner en práctica estos peinados recogidos elegantes, sencillos y muy refinados que, una vez que los domines, te acompañarán en celebraciones futuras y no solo esta Navidad.