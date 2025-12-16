Suscríbete
Belleza

¿Qué corte de pelo te hace parecer 10 años más joven? 5 looks que rejuvenecen a los 50 o más

El pelo con caída natural, capas bien pensadas y volumen en los puntos correctos puede restarte años sin esfuerzo.

Diciembre 16, 2025 • 
Karen Luna
Cortes de pelo ondulado con efecto antiedad

¿Qué corte de pelo te hace parecer 10 años más joven?

Getty Images

A cierta edad una empieza a notarlo: no es que el rostro cambie de un día para otro, es que el corte de pelo ya no ayuda. No, no se trata de esconder los años ni de seguir modas imposibles, sino de elegir un estilo que suavice, dé luz y te haga sentir cómoda cuando te miras al espejo. Porque sí, un buen corte de pelo puede quitarte hasta 10 años de encima sin esfuerzo.

¿Qué corte de pelo te hace parecer 10 años más joven?

La respuesta corta: uno que se mueva, que no sea rígido y que acompañe tu forma de vivir hoy. El pelo muy duro, sin capas o demasiado estructurado suele endurecer las facciones. En cambio, estos cortes rejuvenecedores a partir de los 50 funcionan justo al revés.

1. Bob largo que se mueve contigo

Llega un poco debajo del mentón, tiene capas suaves y no se ve “armado”, afina el rostro, da volumen donde hace falta y se ve moderno sin esfuerzo. ¡Es perfecto si quieres verte arreglada, pero no rígida!

corte bob

Checa las tendencias en cortes bob para este otoño y encuentra el estilo perfecto para ti.

GETTY IMAGES

2. Pixie largo (sí, aunque dé miedo)

Muchas mujeres le tienen pánico al pixie, pero cuando es largo arriba y con textura, es de los cortes más rejuvenecedores que existen. Destapa el cuello, ilumina la mirada y transmite seguridad, algo que, seamos honestas, también quita años.

¿Qué corte de pelo te favorece más Del bob al pixie, 5 looks que rejuvenecen a los 50.png

El corte de pelo correcto puede ayudarnos a suavizar nuestras facciones, estos son los cinco looks que te ayudarán a lograrlo

Getty Imagen

3. Media melena con flequillo cortina

El flequillo abierto cae ligero, no tapa la cara y disimula líneas de expresión sin verse forzado. Además, la media melena en capas tiene ese aire fresco que rejuvenece de inmediato.

long bob

El lob es el corte perfecto si buscas algo moderno, elegante y de bajo mantenimiento.

GETTY IMAGES

4. Shag relajado, nada exagerado

El de ahora es ligero, con capas que dan movimiento y volumen natural. Queda increíble en cabellos finos y evita ese efecto aplastado que suma edad sin darnos cuenta.

Shag midi.jpg

Meg Ryan es un ícono del shag midi

@megryan

5. Largo, pero con intención

Si amas tu melena, consérvala, pero con puntas desfiladas y forma, el pelo largo envejece; el largo con movimiento rejuvenece. ¡Esa es la diferencia!

Demi Moore

Demi Moore

Getty Images

También puedes leer:
long bob
Belleza
¿Cuál es la diferencia entre el corte bob y el lob? Descubre el que te quede mejor según tu rostro
Abril 02, 2025
 · 
Alondra Alvarez
corte bob
Belleza
Este es el corte bob que rejuvenece y es ideal para marcar tendencia en la primavera 2025
Marzo 31, 2025
 · 
Alondra Alvarez

El corte que más rejuvenece es el que va contigo hoy, no el que llevabas hace 20 años. ¡Cuando te sientes cómoda, se nota y eso, créeme, es lo que más te quita años!

Cortes de pelo
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Kate Middleton y Charlotte
Realeza
Kate Middleton y la princesa Charlotte apuestan por el mismo look en el festejo navideño en Buckingham
Diciembre 16, 2025
 · 
Lily Carmona
5 peinados recogidos que son elegantes y favorecen a los 40+ que querrás lucir en la cena navideña (1).png
Belleza
5 peinados recogidos que son elegantes y favorecen a los 40+ que querrás lucir en la cena navideña
Diciembre 16, 2025
 · 
Lily Carmona
Por qué la princesa Ana no fue a la Universidad
Realeza
Pérdida en la realeza: Fallece a los 82 años la ex dama de la princesa Ana y madre de la niñera de Harry y William
Diciembre 16, 2025
 · 
Lily Carmona
Efectos de color para cara redonda
Belleza
Efectos de color para cara redonda: 5 estilos que estilizan y perfilan las facciones para un rostro más delgado
Diciembre 16, 2025
 · 
Melisa Velázquez