¿Qué corte de pelo te hace parecer 10 años más joven? 5 looks que rejuvenecen a los 50 o más

A cierta edad una empieza a notarlo: no es que el rostro cambie de un día para otro, es que el corte de pelo ya no ayuda. No, no se trata de esconder los años ni de seguir modas imposibles, sino de elegir un estilo que suavice, dé luz y te haga sentir cómoda cuando te miras al espejo. Porque sí, un buen corte de pelo puede quitarte hasta 10 años de encima sin esfuerzo.

¿Qué corte de pelo te hace parecer 10 años más joven?

La respuesta corta: uno que se mueva, que no sea rígido y que acompañe tu forma de vivir hoy. El pelo muy duro, sin capas o demasiado estructurado suele endurecer las facciones. En cambio, estos cortes rejuvenecedores a partir de los 50 funcionan justo al revés.

1. Bob largo que se mueve contigo

Llega un poco debajo del mentón, tiene capas suaves y no se ve “armado”, afina el rostro, da volumen donde hace falta y se ve moderno sin esfuerzo. ¡Es perfecto si quieres verte arreglada, pero no rígida!

Checa las tendencias en cortes bob para este otoño y encuentra el estilo perfecto para ti. GETTY IMAGES

2. Pixie largo (sí, aunque dé miedo)

Muchas mujeres le tienen pánico al pixie, pero cuando es largo arriba y con textura, es de los cortes más rejuvenecedores que existen. Destapa el cuello, ilumina la mirada y transmite seguridad, algo que, seamos honestas, también quita años.

El corte de pelo correcto puede ayudarnos a suavizar nuestras facciones, estos son los cinco looks que te ayudarán a lograrlo Getty Imagen

3. Media melena con flequillo cortina

El flequillo abierto cae ligero, no tapa la cara y disimula líneas de expresión sin verse forzado. Además, la media melena en capas tiene ese aire fresco que rejuvenece de inmediato.

El lob es el corte perfecto si buscas algo moderno, elegante y de bajo mantenimiento. GETTY IMAGES

4. Shag relajado, nada exagerado

El de ahora es ligero, con capas que dan movimiento y volumen natural. Queda increíble en cabellos finos y evita ese efecto aplastado que suma edad sin darnos cuenta.

Meg Ryan es un ícono del shag midi @megryan

5. Largo, pero con intención

Si amas tu melena, consérvala, pero con puntas desfiladas y forma, el pelo largo envejece; el largo con movimiento rejuvenece. ¡Esa es la diferencia!

Demi Moore Getty Images

El corte que más rejuvenece es el que va contigo hoy, no el que llevabas hace 20 años. ¡Cuando te sientes cómoda, se nota y eso, créeme, es lo que más te quita años!

