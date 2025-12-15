Suscríbete
Hailey Bieber llevar el corte de pelo en capas que todas queremos este 2026

Dale a tu melena esa magia que necesita con este corte que será la sensación el próximo año.

Karen Luna
Hay algo que pasa cada vez que Hailey Bieber aparece con un nuevo look y es que, automáticamente lo queremos. No porque sea extravagante o imposible, sino justo por lo contrario. Su estilo siempre se siente alcanzable, y su nuevo corte de pelo en capas es el mejor ejemplo de eso. Es sencillo, bonito y tiene ese “no sé qué” que hace que el cabello se vea mejor sin esfuerzo.

No hablamos de capas marcadas ni de un cambio radical, sino de un corte largo, con capas sutiles que le dan movimiento al pelo y hacen que caiga de una forma mucho más natural. Es el tipo de corte que no roba protagonismo, pero mejora todo. El pelo se ve más ligero, con volumen donde lo necesita y sin ese efecto pesado que muchas veces aparece con el largo.

Lo interesante es que este look encaja perfecto con lo que estamos buscando últimamente: algo práctico, que no nos obligue a pasar horas frente al espejo. Con este corte, el pelo se ve bien lacio, con ondas suaves o incluso cuando lo dejas secar al aire. No necesita demasiados productos ni técnicas complicadas, y eso lo convierte en una opción real para el día a día.

Por eso no sorprende que ya se esté hablando de él como uno de los cortes de pelo más deseados para 2026. Es favorecedor, funciona en distintos tipos de rostro y se adapta a diferentes estilos. Puedes llevarlo prolijo o más relajado, y siempre se ve actual.

Si vas al salón y quieres algo parecido, no hace falta pedir “el corte de Hailey Bieber”. Basta con explicar que buscas un corte largo con capas suaves, que aporte movimiento pero mantenga el largo y la densidad. Un buen estilista sabrá cómo ajustarlo a tu tipo de melena.

Al final, este corte confirma que las tendencias más fuertes no siempre son las más llamativas. A veces, el verdadero acierto está en lo simple, bien hecho y fácil de llevar. ¡Y sí, este es uno de esos looks que vamos a ver y pedir mucho en 2026!

