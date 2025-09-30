Suscríbete
Realeza

Matilde de Bélgica visita a la princesa Elisabeth en Harvard tras los rumores de noviazgo con Jorge de Liechtenstein

Tras la reciente polémica, la familia real de Bélgica busca cambiar la narrativa con la difusión de nuevas imágenes de la princesa Elisabeth y la reina Matilde durante su visita a Harvard.

September 30, 2025 • 
Melisa Velázquez
La reina Matilde junto a la princesa Elisabeth de Bélgica

La reina Matilde junto a la princesa Elisabeth de Bélgica y el rey Felipe

Getty Images

Durante el fin de semana, la realeza de Bélgica se vio involucrada en una ligera polémica, pues una fotografía de la princesa Elisabeth junto a Jorge de Liechtenstein, sugería que un nuevo romance podría unir a dos de las casas reales más importantes de Europa.

Y mientras se aclaran los rumores de supuesto romance, desde palacio se han publicado las primeras fotos de Elisabeth de su segundo año en Harvard, junto a su madre, la reina Matilde, que fue de visita a las instalaciones universitarias.

La reina Matilde visita a la princesa Elisabeth de Bélgica en Harvard

La reina Matilde asistió a la sesión de la Asamblea de las Naciones Unidos en su edición número 80 que se celebró la semana pasada en la ciudad de Nueva York, por lo que quiso aprovechar el viaje también para visitar a su hija en la Universidad de Harvard.

La princesa heredera al trono, Elisabeth, ha comenzado su segundo año en el máster de Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School.

Un rápido desvío por Boston”, detalla la Casa Real junto a las fotos tomadas por Max Bueno, compañero de clase de la princesa, del encuentro entre madre e hija.

En las fotografías se puede apreciar que madre e hija realizan una visita relajada por las instalaciones universitarias, mientras Elisabeth luce un look casual de jeans de pernera ancha y blusa de ba&sh.

Por otra parte, la reina también ha llevado un look muy casual de traje de chaqueta y pantalón ancho de color frambuesa con top rosado.

Te podría interesar: La vida de Elisabeth de Bélgica en Estados Unidos: de su tierno apodo a sus días en la universidad

Estas son las primeras imágenes de la princesa Elisabeth de Bélgica desde que volvió a Harvard para su segundo año, y que se han compartido luego de su supuesta foto junto a Jorge de Liechtenstein, por lo que muchos han considerado que son un intento de desviar la atención a la polémica del supuesto romance.

Elisabeth de Bélgica Matilde de Bélgica
Melisa Velázquez
