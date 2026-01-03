La razón por la que Zara Tindall se convirtió en la prima favorita del príncipe William

Zara Tindall, hija de la princesa Ana, es una de las integrantes más discretas de la realeza; sin embargo, tras su asistencia a la tradicional caminata navideña del pasado 25 de diciembre en Sandringham, muchos recordaron el estrecho vínculo que mantiene con su primo, el príncipe William.

Zara y William son nietos de la reina Isabel II, aunque con vidas muy diferentes, pues a diferencia del príncipe de Gales que carga con la responsabilidad de ser el heredero al trono, la hija de la princesa Ana puede llevar una vida más discreta y sin responsabilidades reales.

La infancia de Zara Tindall y el príncipe William que forjó su relación

Tras la muerte de la princesa Diana, el príncipe William y su hermano, el príncipe Harry, pasaron mucho tiempo en Gatcombe Park, la finca privada de la princesa Ana, donde tuvieron la oportunidad de convivir con su prima Zara.

La personalidad relajada y extrovertida de Zara, hizo que William se sintiera en confianza con ella, y a lo largo de los años, su relación se ha fortalecido, algunos historiadores han revelado que William ve en Zara, a la hermana mayor que siempre quiso tener.

¿Por qué Zara Tindall se ha convertido en el apoyo del príncipe William?

De acuerdo con el medio Us Weekly, William comenzó a depender mucho de su prima Zara en 2024, cuando su esposa Kate Middleton y su padre, el rey Carlos III, fueron diagnosticados con cáncer.

Zara se convirtió en una fuente constante de apoyo para William durante ese terrible año en el que tuvo que cuidar de su esposa, padre, y al mismo tiempo de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

“Zara también es muy unida a Carlos y ha sido de gran ayuda tanto para él como para William durante su terrible año”, dice la fuente al medio, señalando que Zara ha estado ayudando a su primo a cumplir con compromisos oficiales esta primavera y verano. “Zara ha sido un soplo de aire fresco. Es querida por el público porque es divertida y sin pretensiones”.

¿Por qué Zara Tindall no tiene el título de Alteza Real?

Zara no tiene título real a pesar de ser nieta de la reina Isabel II, su madre, la princesa Ana declinó darles a ella y a su hijo Peter el título de Alteza Real en favor de una vida normal.

Zara se convirtió en jinete profesional, llegando incluso a competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. William y muchos otros miembros de la realeza salieron a los Juegos para animar su evento.

Por otra parte, el marido de Zara, la exestrella del rugby Mike Tindall, también tiene un vínculo especial con William.

“El Príncipe de Gales es conocido para mí como ‘One Pint Willy’ porque no es el mejor bebedor”, bromeó Mike durante un episodio de diciembre de 2023 del podcast “Total Sports” de la BBC.

“Vengo de un deporte que se basa en el aspecto social y en que se beben un par de cervezas con bastante frecuencia. Esa es una que sin duda regalaré para el Príncipe de Gales. ‘Una pinta, Willy.’ Ya está ahí fuera. ¡Perdón, señor!”

