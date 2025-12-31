George, Charlotte y Louis: ¿qué dicen sus signos zodiacales sobre su personalidad y futuro?

Kate Middleton y el príncipe William comparten la paternidad de tres hijos: George, Charlotte y Louis, y cada uno de ellos ha demostrado tener una personalidad única y diferente.

En un artículo publicado por la edición australiana de la revista Vogue, se revela cómo los astros influyen en sus personalidades y en la manera en que podrían ir forjando su futuro dentro de la corona británica.

Te podría interesar: George, Charlotte y Louis hacen importante donación a un banco de bebés de bajos recursos

La personalidad de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William según su signo zodiacal

George, heredero al trono del Reino Unido, ha demostrado ser un niño confiable y maduro para su edad; por su parte, Charlotte destaca por su carácter firme y disciplinado, mientras que Louis se ha ganado el cariño del público por ser el más extrovertido y divertido de los tres.

La personalidad del príncipe George según su signo zodiacal

George nació el 22 de julio de 2013 bajo el signo de Cáncer, al igual que su padre, el príncipe William, y su abuela, la princesa Diana.

Este signo se asocia con sensibilidad, intuición y un fuerte sentido familiar, cualidades que en su carta astral reflejan apego a la tradición, la herencia y el bienestar del pueblo, por lo que podría ser un monarca cercano y empático, al estilo de la recordada “Reina de Corazones”.

Sin embargo, con su ascendente en Escorpio, George tiende a ser reservado y protector de su intimidad, lo que puede hacerle complejo vivir bajo el constante escrutinio público, mientras que su Luna en Capricornio le aporta fortaleza emocional y autocontrol, aunque detrás de su imagen impecable podría experimentar tensiones internas o comparaciones, especialmente frente a la espontaneidad y extroversión de su hermano menor, Louis.

La personalidad de la princesa Charlotte según su signo zodiacal

La princesa Charlotte nació el 2 de mayo de 2015 bajo el signo de Tauro, que comparte con su bisabuela, la fallecida reina Isabel II.

Este signo de Tierra se asocia con constancia, fortaleza y encanto, cualidades que reflejan el potencial de Charlotte para destacar como una de las integrantes más trabajadoras de la realeza, y a saber tomar decisiones firmes.

Charlotte comparte ascendente en Cáncer con su hermano Louis y con su madre, Kate, lo que refuerza su lado sensible y empático, es sociable y carismática, tiene facilidad para liderar y rodearse de amigos, aunque su carta astral también revela un espíritu independiente y rebelde que, pese a su respeto por la tradición, podría llevarla a desafiar expectativas y trazar su propio camino en el futuro.

La personalidad del príncipe Louis según su signo del zodiaco

Nacido el 23 de abril de 2018, Louis es Tauro, signo que comparte con su hermana Charlotte y con la reina Isabel II, aunque su carta astral revela una personalidad distinta.

Al ocupar un lugar más bajo en la línea de sucesión, podría crecer a la sombra de George, pero todo apunta a que desarrollará un carisma propio y una fuerte necesidad de brillar por sí mismo, debido a su ascendente en el signo de Leo.

Esta energía puede generar rivalidades futuras, aunque también augura un vínculo especial, cercano y cómplice con Charlotte.

A pesar de que George, Charlotte y Louis tienen personalidades tan diferentes, sus signos les otorgan características que les permitirá hacer un gran equipo por el bien familiar y el del pueblo.

