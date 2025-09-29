Suscríbete
Realeza

La foto de Elisabeth de Bélgica y Jorge de Liechtenstein que confirmó su noviazgo, ¿cómo reaccionó la casa real?

Elisabeth de Bélgica y Jorge de Liechtenstein fueron captados juntos en Grecia, lo que significaría un romance que une a dos de las monarquías más influyentes de Europa.

September 29, 2025 • 
Melisa Velázquez
El vestido que Elisabeth de Bélgica usó en el Día Nacional de Bélgica

Elisabeth de Bélgica podría tener romance con Jorge de Liechtenstein

Getty Images

Desde hace tiempo han surgido rumores a voces sobre un posible romance entre Elisabeth de Bélgica y Jorge de Liechtenstein; sin embargo, este fin de semana se publicó una fotografía que confirmaría el primer romance entre casas reales.

De ser cierta esta relación, marcaría un hecho histórico, pues han pasado más de 50 años desde la última vez que dos casas reales se han unido por amor.

Te podría interesar: La vida de Elisabeth de Bélgica en Estados Unidos: de su tierno apodo a sus días en la universidad

La foto de Elisabeth de Bélgica y Jorge de Liechtenstein que confirmó su noviazgo

Durante el fin de semana, las especulaciones sobre un posible romance entre la futura heredera al trono de Bélgica y el príncipe de Liechtenstein no han dejado de circular, y es que el pasado viernes 26 de septiembre se publicó una foto en donde ambos se mostraban muy cercanos.

Se dice que la foto fue tomada en Grecia, ambos visten tonos claros y posan sonrientes para la cámara, y fue publicada en la cuenta oficial del propio Jorge de Liechtenstein, quien tras ver el furor que ha provocado, decidió poner su cuenta privada; sin embargo, ya era demasiado tarde, la imagen ya había comenzado a circular por todo internet.

Elisabeth de Bélgica en el Día Nacional de Bélgica junto a su hermano Emmanuel

Getty Images

Getty Images

¿Cómo reaccionó la casa real de Bélgica?

La reacción de la familia real de Elisabeth no se hizo esperar, el periodista belga Wim Dehandschutter, experto en Casa Real, fue el primero en contactar con el gabinete de prensa de los reyes Felipe y Matilde.

La respuesta fue tajante: “También hemos visto la foto. No sabemos si es producto de la IA. No comentamos asuntos privados”.

La palabra “privados”, no hizo más que incrementar las sospechas; sin embargo, el periodista argumentó que es normal que la casa real quiera proteger la imagen de la futura reina.

El interés por Elisabeth es inmenso en Bélgica. Será la primera mujer en acceder al trono, y todo lo que haga, diga o muestre genera expectación. La atención sobre su vida privada es inevitable, aunque choque con la necesidad de intimidad de la familia real”.

Sin embargo, un mensaje que el príncipe Emmanuel, hermano menor de Elisabeth, escribió en su cuenta privada de Instagram, fue interpretado como la confirmación sutil del noviazgo: “Respeta la privacidad. Demuestra empatía. ¡No es tan complicado!”.

elisabeth-de-belgica (3).jpg

Elisabeth de Bélgica.

Getty Images

¿Quién es Jorge de Liechtenstein, novio de Elisabeth de Bélgica?

Jorge de Liechtenstein, el segundo hijo de los príncipes Alois y Sophie de Liechtenstein y tercero en la línea de sucesión al trono, solo por detrás del propio Alois, que desde hace años es jefe de Estado en funciones, y su hermano mayor, Joseph Wenzel.

Elisabeth de Bélgica
Melisa Velázquez
