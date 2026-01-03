Este será el nombre real que tomará Kate Middleton cuando el príncipe William sea rey

Cuando el rey Carlos III muera, el príncipe William dejará de ser príncipe de Gales y asumirá de inmediato el trono del Reino Unido como el rey William V, no obstante, la ceremonia de coronación se celebrará en una fecha posterior.

Estos cambios también afectarán el lugar de su esposa Kate Middleton dentro de la familia real, pues dejará de ser la princesa de Gales, para asumir un nuevo título real, así como nuevas responsabilidades.

Te podría interesar: La estricta regla de la realeza que Kate Middleton rompió por el bienestar de sus hijos

¿Qué pasará con Kate Middleton cuando el príncipe William sea rey?

Conocida popularmente como Kate Middleton, tras la coronación del príncipe William, adoptará de forma inmediata el tratamiento de Su Majestad la Reina Catherine, una transición que la monarquía británica ya prepara, y que ocurre dentro de la aceptación popular.

Especialistas e historiadores de la realeza, coinciden en que Kate se ha convertido en una pieza clave y uno de los miembros más valorados de la familia Windsor, debido a su cercanía y el vínculo empático que ha construido con el pueblo británico.

Para muchos, la naturalidad de Kate, acompañada de su estilo y de su maravillosa forma de adaptarse al protocolo real, la posicionan como la digna sucesora de la princesa Diana, la madre del príncipe William.

Te podría interesar: Kate Middleton y el príncipe William viven un nuevo capítulo en su historia de amor, ¿por qué están más unidos que nunca?

¿Qué pasará con Kate si el príncipe William muere antes que ella?

A diferencia de la reina Camila, quien al fallecer el rey Carlos III solo podrá ostentar el título de “reina viuda”, si el príncipe William muriera antes que Kate, ella sí podría utilizar el título de “reina madre”.

Este título se utiliza para marcar una clara distinción respecto a la reina consorte, quien sería la esposa del príncipe George cuando llegue el momento de su reinado.

Por otra parte, Kate y William son vistos como la pareja real que está destinada a modernizar la monarquía, sin romper con la tradición que la caracteriza, pero sí adaptándose a los tiempos modernos.

