La reina Letizia despide al invierno con una maxifalda reafirmando que el tartán es el más elegante

Una vez más, la reina Letizia volvió a demostrar por qué su estilo es un referente constante en materia de moda. Hace un par de días nos deslumbró con su playera de cuello con moño, dejando claro que esta pieza no era solo una de sus favoritas, sino también que era un elemento que por ley debemos tener en nuestros respectivos closets, y en esta ocasión volvió a hacerlo, pero esta vez con una maxifalda con la que reafirmó que el tartán es el tejido más elegante para decirle adiós al invierno y apostar en estos días de transición hacia la primavera.

Tartán, el tejido favorito de la temporada de transición

Comúnmente, solemos asociar el tartán al clima frío e invernal gracias a su país de origen; sin embargo, su uso no suele limitarse únicamente a este clima, pues ha sabido trascender en el tiempo y la moda para convertirse en uno de los tejidos más usados en la industria de la moda, sin importar la estación en la que nos encontremos.

Gracias a esta característica es que podemos lucirlo con casi cualquier prenda y no necesariamente solo en abrigos o vestidos de invierno, sino también en prendas que se pueden adaptar a la perfección a temporadas de transición como la que estamos por vivir, y así lo demostró Letizia.

Para su más reciente visita al municipio de Elda, la monarca apostó por una maxifalda en tartán que no solo la dotó de elegancia, sino que reafirmó su papel como referente en el mundo de la moda al portarla con maestría y sobriedad.

El look de la reina Letizia con tartán

La monarca llegó a las instalaciones de una fábrica de calzado apostando por unas botas negras de la firma, las cuales combinó a la perfección con su nueva falda de cuadros estilo tartán de Bimba y Lola.

Las botas largas pertenecen al modelo Xantia de Pedro García, y lo hicieron de forma armónica con su falda acampanada de largo midi en cuadros verdes, azules, beige y burdeos, un estampado que le dio protagonismo y mucha presencia a su look, el cual complementó con una blusa de cuello redondo con manga larga en azul marino de la firma Falconeri.

Sabemos que Letizia suele acompañar su estilismo con accesorios normalmente minimalistas, pero en esta ocasión repitió la fórmula de diciembre de 2025, apostando por un collar de eslabones grandes en color dorado, pieza que le dio el toque a su atuendo.

La reina de la moda y su visita al municipio del diseño

Este jueves, doña Letizia hizo una visita a Elda, municipio referente en el diseño y fabricación de moda española artesanal, principalmente en la industria del calzado. Durante su visita, pudo recorrer las instalaciones de la fábrica de la firma Pedro García en Alicante con motivo del 100.º aniversario de la marca española.

En su recorrido, la reina conoció de cerca el proceso de elaboración y diseño de los artistas detrás de modelos como Xantia, botas con las que llegó la monarca. Una vez más, con su maxifalda con la que reafirmó que el tartán es el tejido más elegante para la temporada de transiciones entre climas, la reina Letizia reafirmó su papel como referente absoluto en el mundo de la moda, así como del calzado, regalándonos la inspiración perfecta para incorporar una nueva prenda a nuestro clóset en estos días en los que el calor ya está comenzando a sentirse con fuerza.

