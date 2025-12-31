Kate Middleton y el príncipe William viven un nuevo capítulo en su historia de amor, ¿por qué están más unidos que nunca?

Kate Middleton y el príncipe William llevan más de 20 años como pareja, y a lo largo de todos estos años, su amor se ha transformado, pues han pasado por momentos que los han marcado como pareja.

El nacimiento de sus hijos, su trabajo en la familia real, pero sobre todo, el diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales en 2024, el acontecimiento que sin duda puso a prueba la fortaleza de su amor.

Muchos pensarían que una enfermedad como la de Kate, podría alejar a cualquier pareja, pero no fue el caso en esta ocasión, pues el príncipe William se mostró más cercano y amoroso con su esposa.

¿Cómo se ha fortalecido el amor de Kate Middleton y el príncipe William?

Fue el pasado 19 de noviembre, durante la Royal Variety Performance, cuando William dio muestra de su gran amor por Kate en público, el príncipe de Gales sorprendió al besar la mano de su esposa y colocar su mano protectora en la espalda.

“La trata como a su esposa”, dice la historiadora real Amanda Foreman a People. “Parecen más queridos que nunca”.

Esta atención causa sorpresa porque usualmente los miembros de la familia real no tienen permitido las muestras de cariño públicas, por lo que ver al príncipe William tan amoroso con Kate, es fabuloso.

“Lo que han pasado en los últimos años ha sido terrible”, dice Foreman. “Eso o bien aleja a las parejas, o, en su caso, las une. Eso pule los problemas y les permite verse claramente entre ellos”.

¿Cómo superaron la enfermedad de Kate Middleton?

De acuerdo con el príncipe William, lo más difícil del cáncer de Kate, fue comunicárselo a sus hijos, George, Charlotte y Louis, además de enfrentar el asedio constante de la prensa.

“No solo enfrentó una enfermedad que ponía en peligro su vida, Internet global fue tras ella”, dice Foreman. “Fue una difamación de carácter”.

Gestionar la salud de Kate también ha requerido que la pareja crezca como padres, y mientras estuvo en Brasil para el Earthshot Prize en noviembre, el Príncipe de Gales habló con franqueza sobre el reto de mantener informados al Príncipe George, a la Princesa Charlotte y al Príncipe Louis, pero sin alarmarse.

“No hay un manual para ser padre, simplemente tienes que dejarte llevar”, dijo. “La mayoría de las veces, ocultarles cosas no funciona”.

En las últimas semanas, William ha demostrado ser el apoyo incondicional de Kate, dejando claro que su relación está mejor que nunca, y con su mudanza a Forest Lodge, comienzan un nuevo capítulo, que promete estar lleno de felicidad.

