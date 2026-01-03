Vanilla nails: 5 formas de llevar el tono protagonista del 2026 que rejuvenece las manos

Los tonos nude y neutros se consolidan como los grandes protagonistas de 2026, y el vanilla destaca como uno de los favoritos del año gracias a su efecto luminoso y rejuvenecedor, se trata de un tono que crea un look fresco y pulido que estiliza las manos, aportando brillo sutil y una elegancia natural.

Este tono cremoso con matices cálidos, se encuentra a medio camino entre el nude y el blanco, convirtiéndolo en uno de los que más favorece a todos los tonos de piel, al mismo tiempo que resalta su belleza.

¿Cómo llevar el vanilla nails, el tono neutro que será tendencia en 2026?

Súmate a la tendencia del color vainilla y presume unas uñas luminosas y elegantes que estilizan y rejuvenecen las manos con un acabado limpio, natural y sofisticado.

Vanilla clásico y pulido

La versión más pura y elegante de esta tendencia que luce de maravilla en uñas cortas o medianas, con un acabado brillante y una capa uniforme, ideal para quienes prefieren un look sofisticado y perfecto para el día a día o el entorno laboral.

Vanilla con efecto lechoso

Más translúcido y delicado, este acabado crea un efecto “milky” que suaviza visualmente la piel de las manos, se trata de una de las opciones más rejuvenecedoras y una excelente alternativa al nude tradicional.

French en tono vainilla con efecto glaseado

El clásico manicure francés se actualiza sustituyendo el blanco intenso por el vainilla, con un resultado más cálido, moderno y natural, perfecto para quienes buscan elegancia con un giro contemporáneo.

Vanilla con detalles minimalistas

Pequeños acentos dorados, líneas finas, micro brillos o diseños abstractos elevan el tono sin restarle sobriedad, es una versión que demuestra que el minimalismo también puede ser protagonista.

Vanilla mate para un look moderno

El acabado mate transforma por completo este color suave, dándole un aire actual y sofisticado, ideal para quienes desean un manicure discreto, pero con personalidad y un toque editorial.

En 2026, las vanilla nails se consolidan como mucho más que una tendencia pasajera: son la prueba de que los tonos suaves pueden ser poderosos, elegantes y favorecedores.

