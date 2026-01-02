Cat eye + glitter: 6 diseños irresistibles para uñas sofisticadas y con estilo

El cat eye se ha consolidado como uno de los efectos más solicitados en los salones de uñas, gracias a su acabado magnético que juega con la luz, crea profundidad y realza de forma elegante la belleza natural de las manos.

Para 2026, este efecto se fusiona con el brillo sutil del glitter para dar vida a diseños más llamativos y creativos que, lejos de perder sobriedad y elegancia, se vuelven más glamurosos y capaces de elevar cualquier look sin esfuerzo.

Diseños de uñas cat eye con glitter para un manicure sofisticado y elegante

Te compartimos estas propuestas elegantes que confirman por qué el cat eye con brillo es la apuesta más chic del momento.

Negro cat eye con destellos plateados

Se trata de un diseño clásico, sofisticado y atemporal, con una base oscura que realza el efecto magnético del cat eye, mientras el glitter plateado añade un brillo sutil que recuerda al cielo nocturno.

Tonos joya con brillo integrado

Este diseño se puede aplicar en tonos sobrios y elegantes como los verdes esmeralda, azules zafiro o borgoñas profundos se combinan con partículas brillantes para lograr un efecto lujoso y elegante.

Nude luminoso con cat eye suave

Si prefieres un look mucho más sobrio pero impactante, puedes apostar por los tonos nude con efecto cat eye y añadir un toque de glitter fino, que ofrece una estética minimalista y refinada que combina con todo.

Efecto aura

Una de las tendencias más buscadas con el efecto cat eye, son las uñas aura que recuerda a la belleza de las auroras boreales, pero al agregar glitter, se evoca la belleza de los cielos nocturnos que se llena de colores.

Diseño francés reinventado

La clásica manicura francesa se transforma con una base cat eye y puntas con glitter, logrando un contraste elegante y actual que no pasa desapercibido y sigue siendo elegante y sofisticado.

Blush nails con francés

El efecto blush nails sorprende al combinar estas tendencias de forma armoniosa, elevándose con una punta francesa realizada con el acabado magnético del cat eye, lo que da como resultado un diseño más sofisticado, elegante y creativo.

El cat eye con glitter es una tendencia versátil que se adapta a todos los estilos y confirma que, cuando se trata de uñas, el brillo bien aplicado siempre es sinónimo de elegancia.

