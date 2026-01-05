Ritual de gratitud: ¿qué hacer para tener abundancia todo el año?

Apenas han pasado unos días desde que inició el 2026, y aunque muchas de nuestras metas suelen estar enfocadas en “conseguir” o “lograr”, la realidad es que existe una forma de poder alcanzar todo aquello que deseamos con una sencilla práctica: la gratitud.

Para la astrología y el misticismo, el acto de agradecer es un imán poderoso que el universo toma como mensaje claro de que eres un “espacio fértil” para recibir más cosas.

Constantemente vivimos bajo la espera de encontrar la abundancia, sin darnos cuenta de que ella ya nos acompaña en el día a día. Es por esta razón que, después de hacer todos los rituales para manifestar, intencionar y pedir que nuestros más profundos sueños se cumplan, es momento de expresar agradecimiento por todo lo que hemos logrado y de esta forma hacerle saber a la magia universal que puede seguir confiando en nosotras para beneficiarnos con todas sus bondades.

Estos son los cinco pasos para hacer un ritual de gratitud efectivo; te prometemos que después de que las pongas en práctica verás que la magia sucede.

Diario de gratitud matutino

Muchas empezamos el día tomando nuestro celular y metiéndonos a redes sociales; otras revisamos nuestros pendientes, y unas más vemos las noticias del día. Sin embargo, es importante dedicar algunos días a alterar esta rutina y hacer algo diferente. Una gran opción es aprovechar la mañana para hacer un diario de gratitud, en el cual pondrás tres cosas específicas por las que estés agradecida.

No tienen por qué ser grandes logros, pueden ser cosas muy pequeñas, como agradecer por la suavidad de tus sábanas, poder degustar la delicia del café en la mañana o sentir el agua correr por tu piel bajo la ducha.

Este ejercicio ayudará a programar a tu cerebro para buscar oportunidades y beneficios durante el transcurso de tu día.

Bendice tus pagos

Una forma de mejorar tu relación con el dinero es cambiar tu forma de percibir la inversión que haces de él. En lugar de sentir angustia o pesadez cada vez que pagas una cuenta o pasas la tarjeta, transforma ese sentimiento en agradecimiento. En tu mente repite: “Gracias porque tengo los recursos para cubrir este servicio, bendigo este dinero para que regrese a mí multiplicado”.

Este sencillo cambio en el discurso va a ayudar a eliminar el miedo a la falta y se sustituirá por la seguridad de que en algún punto va a volver y fluir.

Bendice siempre el dinero, cada que vayas a realizar un pago. Pexels

Crea un rincón de tesoros

En un espacio pequeño de tu casa, puede ser tu mesita de noche o una esquina en tu sala, dedica a crear un altar de la gratitud. Coloca objetos que simbolizan las bendiciones de tu vida; puede ser una foto familiar, alguna piedra que te encontraste en un viaje especial, una vela, etcétera.

La intención es que dediques por lo menos 2 minutos al día a observar este rincón y te recuerde que ya vives en un entorno de abundancia.

Gratitud por lo que aún no llega

Una vez que has dominado los pasos anteriores, el siguiente paso es comenzar a poner en práctica la manifestación. Una vez a la semana escribe una carta agradeciendo por todas las metas que lograste en este año (así como si fuese diciembre de 2026, y estuvieras a punto de realizar tu ritual de gratitud de lo que te dejó el año). Recuerda que la clave para manifestar está en intencionar en tiempo presente: “Agradezco por el éxito en mi nuevo proyecto”, “Gracias por la salud y la vitalidad que siento en mi cuerpo”, “Bendigo el trabajo bien remunerado que tengo”, etcétera.

Poner en práctica esto está ayudando a crear la certeza de que eres capaz de conseguir lo que ya está en camino.

Ritual del agua al anochecer

Antes de dormir, bebe un vaso de agua de manera tranquila y en total calma. La idea es que, mientras pasas el agua, vas a agradecer internamente por tres momentos del día que te hicieron sonreír. El agua es símbolo de fluidez y pureza, así mismo un conductor de energía, y al intencionarla desde la gratitud, estás generando una conexión con un elemento sumamente poderoso que sí o sí intercederá ante el universo por ti.

Al despertar, vas a sentir una sensación de ligereza y felicidad que trae estar lista para enfrentar los retos del día a día.

Ritual vaso de agua Pexels

Recuerda que la abundancia no es algo que se encuentra, sino algo con lo que debemos sintonizar. El ritual de gratitud es sumamente poderoso y no solo se debe realizar los primeros días del 2026. La intención de estos mini rituales es que pongas en práctica el agradecimiento para que este se vuelva parte de tu personalidad y tu día a día; de esta forma verás que el universo te dará todo lo que le pides. ¡Recuerda que te lo mereces!