La impactante razón por la que Cameron Diaz se niega a volver a la secuela de ‘La boda de mi mejor amigo’

Han pasado casi 30 años desde que ‘La boda de mi mejor amigo’ conquistó al público con la historia protagonizada por Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney y Rupert Everett, y recientemente se confirmó que la secuela de la comedia romántica ya se encuentra en producción.

Mientras que Julia Roberts estaría lista para regresar a su papel de Julia Potter y Dermot Mulroney está por ser confirmado para regresar como Michael, nuevos reportes aseguran que Cameron Diaz no piensa regresar como Kimmy.

Cameron Diaz no regresará a la secuela de ‘La boda de mujer amigo’

Una fuente cercana a la actriz declaró para el medio National Enquirer, que Cameron no estaría dispuesta a regresar a la producción.

“Cameron no lo hará. Ha terminado con Hollywood. Lo han intentado todo: llamadas, mensajes, incluso involucrar a amigos en común, pero Cameron simplemente no quiere”.

Cameron Diaz se retiró de la actuación en 2018, con la intención de llevar una vida mucho más privada y alejada de Hollywood, y aunque la actriz hizo un breve regreso para actuar junto a Jamie Fox en la película de 2025, Back in Action, se dice que no piensa hacer un regreso más.

Escena de La boda de mi mejor amigo Ronald Siemoneit/Sygma via Getty Images

La escena de ‘La boda de mi mejor amigo’ que incomodó a Cameron Díaz

Cameron interpreta a Kimmy, una joven adinerada que conquista el corazón de Michael, el mejor amigo de Julia, quien está haciendo de todo para conquistarlo después de enterarse de su boda.

Una de las escenas más emblemáticas de la película, es cuando Kimmy canta en un karaoke, y durante una entrevista para People, recuerda haberse sentido intimidada al filmarla.

“Estaba realmente aterrorizada por hacer aquella escena”, dice Cameron al recordar el pánico que sintió al cantar frente a sus compañeros de escena y un bar lleno de extras, “Dejé que el miedo se apoderara de mí en ese momento”.

Sin embargo, también recordó con cariño, cómo su compañero de reparto, Dermot Mulroney, le ayudó a superar el miedo.

“Me miraba y me decía: estás bien, no vas a morir”, recuerda la actriz.

