De mansiones francesas a haciendas campestres: 5 lugares soñados para casarte en León

Hay lugares que parecen diseñados para el amor. Espacios donde la arquitectura, la historia y el ambiente se combinan para crear escenarios capaces de convertir un “sí, acepto” en un recuerdo eterno e inolvidable. León, Guanajuato, es uno de esos destinos que sorprende por su encanto inesperado. Lejos de ser sólo una ciudad vibrante y moderna, también guarda rincones llenos de magia, perfectos para celebrar bodas de ensueño y dale rienda suelta al romance.

Uno de los más cautivadores es la Mansión E. Borbón, un recinto que parece que se detuvo en el tiempo. Con inspiración francesa y detalles sofisticados, esta majestuosa propiedad es una de las casas más icónicas de León. Ofrece salones amplios y una explanada elegante donde cada celebración se convierte en un cuento de hadas.

Diseñada para que cada detalle de tu celebración sea perfecto, el lugar es ideal para las parejas que desean un ambiente clásico, cargado de distinción, donde las flores, la música y la arquitectura dialogan en perfecta armonía. Cuenta con un hotel boutique de 10 habitaciones y una master suite, áreas especiales para bodas civiles, jardines, terrazas y salones que pueden recibir hasta 750 invitados. También encontrarás los servicios de valet parking, seguridad privada, planta de luz, mobiliario de lujo y producción de iluminación con DJ y Light Jockey.

Blvd. Venustiano Carranza #103, León, Guanajuato. (477) 765 03 14. contacto@mansioneborbon.com www.mansioneborbon.com @MansionBorbon

En contraste, la Casa de Piedra inspira romanticismo íntimo y acogedor. Fundada en 1845, por una de las familias de más renombre en la zona, hacen de sus muros rústicos, jardines encantadores y atmósfera un refugio perfecto para quienes buscan un escenario cálido y cercano, donde la sencillez se convierte en la mayor expresión de belleza. Aquí, cada rincón invita a celebrar rodeados de naturaleza y a compartir un momento profundo con los seres queridos.

Asimismo, cuenta con diferentes salones para todo tipo de eventos sociales, ya sea en espacios cerrados o abiertos. Además en su jardín tienen una vista increíble de la ciudad de León. Tienen distintas capacidades, ideales para todo tipo de estilos. Sin duda, Casa de Piedra es un testimonio del esplendor arquitectónico de su época.

Av Cerro Gordo 270, Casa de Piedra, 37120 León de los Aldama, Gto. León, Guanajuato. México. Contacto: Teléfono: 477 289 2521.

Un espacio mágico e inolvidable es Hacienda los Rincones, un lugar ideal para quienes buscan un ambiente tradicional y acogedor. Sus mágicos espacios están diseñados para ofrecer comodidad y un toque de historia, convirtiendo tu celebración en un evento inolvidable.

Rodeada de jardines, muros de piedra y detalles artesanales, esta hacienda se ha convertido en uno de los espacios más atractivos para celebrar bodas, aniversarios y eventos sociales de gran formato, ofreciendo privacidad, elegancia y un ambiente inolvidable. Asimismo, ofrece un servicio completo de organización de eventos, con banquetes que van desde la gastronomía regional hasta opciones internacionales.

Su capacidad permite recibir desde 80 hasta 800 invitados, lo que la convierte en un espacio versátil para todo tipo de celebraciones.

León, Carretera Santa Ana del Conde, Comunidad Bajío Bolas Blancas, León, Guanajuato, 37680, México. 477 707 1791

De una gran opción pasamos a otra también maravillosa. Con 14 años de experiencia y una ubicación en pleno corazón de la zona de mayor desarrollo de León, Obelisco Jardín ofrece un espacio luminoso y rodeado de áreas verdes que aportan frescura y estilo a cualquier celebración.

En bodas, ofrece asesoría y coordinación del evento, conceptualización y diseño, ambientación floral, catering, mobiliario de alta gama, personal de servicio y opciones audiovisuales. Cada detalle está pensado para crear una experiencia elegante y sin complicaciones. Se trata de un espacio urbano sin renunciar a un entorno natural y sofisticado.

Calle Conejo 109, Col. Granjas Ceres. León, Guanajuato. (477) 805 4281

informes@obeliscoeventos.com www.obeliscoeventos.com

Finalmente, tenemos la bellísima Ex Hacienda Cruz de Cantera, que conquista con su grandeza histórica y su toque campestre. Con arcos imponentes, áreas verdes infinitas y un aire que mezcla tradición mexicana con sofisticación, también es una elección perfecta para bodas que buscan fusionar lo elegante con lo natural. Sus espacios se prestan tanto para una ceremonia de día bajo el cielo abierto, como para una recepción nocturna iluminada por luces cálidas y estrellas.

Cuenta con una atención integral para eventos, por lo que no tendrán que preocuparse por absolutamente nada y serán atendidos desde el principio hasta el fin de la celebración. Los servicios más destacados son:

Banquete

Ceremonia dentro de nuestras instalaciones

Música

Decoración

Coordinación y logística

Malecón del Río de los Gómez No. 760, La Mora, León, Gto. cotizaciones@exhaciendacruzdecantera.com . 477-176-3536 @exhaciendacruzdecantera

León ofrece, en cada uno de estos lugares una verdadera experiencia para celebrar el amor. Un viaje al romanticismo que trasciende las modas y que da vida a celebraciones únicas, diseñadas para permanecer en la memoria.

Lo que hace inolvidable una boda no es sólo el vestido, ni las flores, ni la música… es el escenario donde dos personas deciden empezar su historia juntas. Y en León, hay escenarios que parecen creados justamente para eso.

Si quieres conocer más visita su sitio web o conoce sus redes sociales:

