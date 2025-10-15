Suscríbete
Belleza

Del Bob al Pixie, los 5 cortes de pelo que mejor le van a mujeres de 50 y 60

Si quieres un cambio de imagen con efecto antiedad que te haga lucir más actual, estos cortes de pelo son ideales para rejuvenecer y aportar frescura después de los 50 y 60.

October 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo más favorecedores para mujeres de 50 y 60

Cortes de pelo más favorecedores para mujeres de 50 y 60

Getty Images

Los cortes de pelo son una de las mejores opciones para reinventar tu imagen; sin embargo, después de los 50 y 60 no solo va cambiando la estructura del pelo, también va cambiando el rostro, por eso es importante elegir cortes favorecedores que resalten tu belleza natural y te aporten un aire moderno y juvenil para que luzcas radiante.

Cortes de pelo más favorecedores para mujeres de 50 y 60

El cabello no solo enmarca el rostro, también expresa personalidad, estilo y confianza. Estos cortes son perfectos para sumar elegancia y un toque de modernidad a tu imagen, sin invertir tanto en su mantenimiento.

Bob clásico

Se trata de un clásico atemporal que nunca pasa de moda, ya que se puede adaptar a todo tipo de rostro. Su corte que puede ir a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo, estiliza las facciones y da una apariencia juvenil.

Si además se lleva con un flequillo desfilado o texturizado, suaviza aún más las líneas de expresión y aporta volumen al pelo.

Carré

Es uno de los cortes de pelo más elegantes, se caracteriza por ser similar al bob, pero con líneas más rectas y estructuradas que estilizan el rostro, puede llevarse a la altura del mentón o un poco más abajo.

Este corte de efecto lifting realza las facciones para proyectar una imagen pulida y moderna sin perder elegancia.

Long bob en capas

Este corte de pelo es ideal para quienes no quieren renunciar a una melena larga, puede llegar a la altura de los hombros y sus capas suaves permiten enmarcar el rostro y resaltar las facciones, mientras da volumen y movimiento a la melena, para conseguir un look moderno y juvenil.

Shag

Inspirado en la década de los 70, es uno de los favoritos por sus capas texturizadas que dan volumen y movimiento a la melena, mientras se realizan de manera estratégica para suavizar las facciones y resaltarlas y conseguir un efecto lifting antiedad.

Es uno de los looks más modernos y juveniles que aporta frescura y elegancia a tu imagen.

Pixie

Es el más audaz y liberador, se caracteriza por ir muy corto en la nuca y con volumen y textura en la parte superior que permite resaltar las facciones y proyectar una imagen fresca y sofisticada que da mucha seguridad.

Además, es uno de los cortes más prácticos y fáciles de llevar, ideal para quienes buscan un cambio de look radical, pero elegante.

En definitiva, a los 50 o 60 no se trata de restar años, sino de sumar estilo. Un buen corte puede transformar no solo el rostro, sino también la forma de sentirse frente al espejo.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
Relacionado
Leka de Albania anuncia su compromiso con Blerta Celibashi
Realeza
El príncipe heredero, Leka de Albania, anuncia su compromiso con Blerta Celibashi seis meses después de divorciarse
October 15, 2025
 · 
Melisa Velázquez
mansiones-francesas-a-haciendas-campestres-5-lugares-fabulosos-para-casarte-en-leon.png
Especiales
De mansiones francesas a haciendas campestres: 5 lugares soñados para casarte en León
October 15, 2025
Meghan Markle causa polémica en el desfile de Balenciaga
Realeza
¿Meghan Markle se burla de una modelo en Paris Fashion Week? El incómodo momento del que todos hablan
October 15, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kevin Federline, ex de Britney Spears, lanza polémicas acusaciones ¡y ella no se queda callada!.png
Entretenimiento
Kevin Federline, ex de Britney Spears, lanza polémicas acusaciones ¡y ella no se queda callada!
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona