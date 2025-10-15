Del Bob al Pixie, los 5 cortes de pelo que mejor le van a mujeres de 50 y 60

Los cortes de pelo son una de las mejores opciones para reinventar tu imagen; sin embargo, después de los 50 y 60 no solo va cambiando la estructura del pelo, también va cambiando el rostro, por eso es importante elegir cortes favorecedores que resalten tu belleza natural y te aporten un aire moderno y juvenil para que luzcas radiante.

Cortes de pelo más favorecedores para mujeres de 50 y 60

El cabello no solo enmarca el rostro, también expresa personalidad, estilo y confianza. Estos cortes son perfectos para sumar elegancia y un toque de modernidad a tu imagen, sin invertir tanto en su mantenimiento.

Bob clásico

Se trata de un clásico atemporal que nunca pasa de moda, ya que se puede adaptar a todo tipo de rostro. Su corte que puede ir a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo, estiliza las facciones y da una apariencia juvenil.

Si además se lleva con un flequillo desfilado o texturizado, suaviza aún más las líneas de expresión y aporta volumen al pelo.

Carré

Es uno de los cortes de pelo más elegantes, se caracteriza por ser similar al bob, pero con líneas más rectas y estructuradas que estilizan el rostro, puede llevarse a la altura del mentón o un poco más abajo.

Este corte de efecto lifting realza las facciones para proyectar una imagen pulida y moderna sin perder elegancia.

Long bob en capas

Este corte de pelo es ideal para quienes no quieren renunciar a una melena larga, puede llegar a la altura de los hombros y sus capas suaves permiten enmarcar el rostro y resaltar las facciones, mientras da volumen y movimiento a la melena, para conseguir un look moderno y juvenil.

Shag

Inspirado en la década de los 70, es uno de los favoritos por sus capas texturizadas que dan volumen y movimiento a la melena, mientras se realizan de manera estratégica para suavizar las facciones y resaltarlas y conseguir un efecto lifting antiedad.

Es uno de los looks más modernos y juveniles que aporta frescura y elegancia a tu imagen.

Pixie

Es el más audaz y liberador, se caracteriza por ir muy corto en la nuca y con volumen y textura en la parte superior que permite resaltar las facciones y proyectar una imagen fresca y sofisticada que da mucha seguridad.

Además, es uno de los cortes más prácticos y fáciles de llevar, ideal para quienes buscan un cambio de look radical, pero elegante.

En definitiva, a los 50 o 60 no se trata de restar años, sino de sumar estilo. Un buen corte puede transformar no solo el rostro, sino también la forma de sentirse frente al espejo.

